27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.
Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса в последние годы серьезно страдали от пожаров и понесли крупный урон. Новые деревья помогут в деле восстановления экологии региона, так как смогут поглощать до 240 тысяч тонн пыли в год.
Для всех волонтеров будет организован конкурс с призами. Для участия в нем нужно сфотографироваться во время посадки сосен и выложить фото в Сеть с хештегом #зеленый_волонтер.
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