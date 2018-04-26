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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2018г 
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25 апреля 2018, 08:01
Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

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На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали 

25 апреля 2018, 12:28
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Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.

Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и 

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Volvo представила свой первый электрогрузовик

Volvo представила свой первый электрогрузовик

Шведская компания Volvo представила свой первый электрический грузовик Volvo Fl Electric. Благодаря малошумной и экологичной силовой установке эта машина идеально подходит для работы в темное время суток, в закрытых терминалах, а также в природоохранных зонах.

Под капотом "зелёной" фуры 
12 апреля 2018, 05:30
Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке 

12 апреля 2018, 04:53
25 тысяч сосен высадят в Тольятти

25 тысяч сосен высадят в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет экологическая акция. Она состоится в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области». При поддержке 350 волонтеров там будут высажены 25 тысяч сосен. При хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год, 

12 апреля 2018, 01:33
Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

К полицейским поступила информация о том, что на территории Борского района идет незаконная вырубка леса. Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли следы обуви. Позже выяснилось, что к рубке леса может быть причастен 63-летний житель одного из окрестных сел.

По информации ГУ 

11 апреля 2018, 12:01
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Самую высокую сосну в мире случайно обнаружили в Эстонии

В Эстонии совершено случайно была обнаружена сосна, которая оказалась мировым рекордсменом по высоте. В местном Центре управления государственными лесами поведали, каким именно образом было найдено дерево. Это случилось после того, как была найдена самая высокая ель. Обнаружив наиболее длинную ель, 
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В Самарской области «черные лесорубы» спилили 72 сосны

В Самарской области «черные лесорубы» спилили 72 сосны

Ущерб от незаконной вырубки деревьев в Красноярском лесничестве оценивается почти в 475 тысяч рублей. Уничтожено 72 сосны. «Черных лесорубов» поймали с поличным в субботу, 24 мая.

По данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, четверо злоумышленников спилили 

27 мая 2014, 08:58
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