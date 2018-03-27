Вице-премьер Аркадий Дворкович вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым 2 марта посетил ряд объектов в Тольятти, в том числе нанес визит на АвтоВАЗ. Там он провёл совещание по подготовке к празднованию 50-летия автоконцерна в 2020-м году и программе развития города. …