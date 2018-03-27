27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки друзей и единомышленников в достижении поставленных целей и успехов в Вашей многогранной деятельности на благо Российского государства.
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Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович
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5 марта 2018, 11:20
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Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве
Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» вручил Председатель …
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6 февраля 2018, 07:27
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Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту …
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1 февраля 2018, 02:13
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Депутат Госдумы Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем
Депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем.
Как известно, история праздника ведет свое начало с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна в день памяти святой мученицы Татьяны издала указ об основании Московского университета. …
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25 января 2018, 01:55