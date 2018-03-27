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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Как известно, история праздника ведет свое начало с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна в день памяти святой мученицы Татьяны издала указ об основании Московского университета. 

25 января 2018, 01:55
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