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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

В Самаре в навигацию 2018 года с 4 мая открыли новые речные маршруты по Волге: Самара – Шелехметь, Осипенко - Гаврилова Поляна, Осипенко - Зеленая Роща. С 5 мая суда начнут перевозить пассажиров по маршруту Самара-Зольное. А на Проран и 
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Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено

Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено

20 апреля заработала грузо-пассажирская паромная переправа между Самарой и Рождествено. Судно будет совершать по три рейса в день в каждом направлении.

От Октябрьского спуска паром будет отправляться в 8:00, 13:30 и 18:00, а из Рождествено в 6:00, 12:00 и 16:30.

Стоимость проезда 

20 апреля 2018, 09:13
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
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12 января 2018, 11:04
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Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

В Самаре навигация по Волге закрыта. С 19 декабря не работает пассажирская и грузовая переправа. В понедельник, 18 декабря,  последнее судно – теплоход «ОМ» из Рождествено не смог самостоятельно прибыть на речной вокзал Самары из-за обледенения Волги. Пришлось вызывать буксир. 
19 декабря 2017, 11:32
РФ создаст лазерную систему навигации на Луне

РФ создаст лазерную систему навигации на Луне

Российская Федерация намерена в 2019-м отправить к естественному спутнику станцию "Луна-25". На ней будет находиться лазерный маяк для навигации на ночном светиле.
Система маяков даст возможность другим посадочным модулям с большой точностью устанавливать свои координаты на лунной поверхности, рассказывают "Известия". 

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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
20 июня 2017, 07:57
В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

С 6 июня в Самаре изменился график работы скоростных судов «Восход». Причина – ухудшение погодных условий, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. Рейсы по маршруту Самара – Ширяево вообще отменили.

Из Самары в Тольятти «Восходы» будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и 

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Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

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15 мая 2017, 10:33
Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Скоростные суда "Восход", совершающие поездки до Сызрани и Тольятти, могут начать делать кратковременные внеплановые остановки, предупреждает "Самарское речное пассажирское предприятие". Причина: акватория Саратовского водохранилища во время половодья заполнилась плавучим мусором. Конструктивные особенности судов на подводных крыльях делают возможным засорение крыльевой системы 

10 мая 2017, 11:01
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