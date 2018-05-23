20 апреля в Самаре откроется первая в России Аллея призывника. Мероприятие пройдет в парке Победы. Аллея будет заложена с посадки одного дерева, и это, впоследствии, должно стать ежегодной традицией.

В открытии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Им …