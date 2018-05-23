27 мая в Самаре после масштабной реконструкции откроется старейший парк города – Струковский сад. На этот день организаторы подготовили большую программу мероприятий. Главным из них станет юбилейный, 25-й фестиваль «Пресса-2018». Для его гостей ведшие СМИ региона подготовят более 20 тематических площадок. Также, перед посетителями выступят музыкальные и танцевальные коллективы. В программе конкурсы, викторины, фотовыставки и многое другое.
Кроме того, отдельный праздник ждет и любителей спорта. На месте бассейна «Чайка» состоится открытие нового скейт-парка.
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30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре
Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных …
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23 мая 2018, 10:02
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Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары
В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество …
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23 мая 2018, 07:01
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Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года
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23 мая 2018, 05:04
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Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары
В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение …
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23 мая 2018, 03:34
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В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк
В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский …
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16 мая 2018, 04:35
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Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова
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14 мая 2018, 09:03
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Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»
Блогер Андрей Седогин пожаловался, что «новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX». Речь идет о велотрюкачах. «Рано радовались самарские экстремалы, – пишет автор. - Новый скейт-парк обещают ввести в эксплуатацию уже в конце мая, но его открытие будет …
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8 мая 2018, 04:00
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Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары
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7 мая 2018, 01:53
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Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая
В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы. Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую …
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25 апреля 2018, 04:51
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Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре
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20 апреля 2018, 08:52
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Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске
13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.
«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий …
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14 марта 2018, 11:15
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В Волгаре открылся новый детский сад для 240 детей
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11 января 2018, 05:47