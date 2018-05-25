4
50
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Названы даты шоу ДДТ и

Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит 

22 мая 2018, 02:48
Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.

К 

18 мая 2018, 07:00
В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский 

16 мая 2018, 04:35
Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

7 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа соединяет судьбы и континенты, без которых невозможно достичь результата ни в одном деле. Это сотрудники всех отраслей связи.
7 мая 2018, 03:23
7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании «ТЕРРА» это особенный день. В 
7 мая 2018, 09:45
Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары

Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары

В Самаре, в центре города, 1 мая введут запрет на продажу алкоголя. Он будет временным. С 8 часов утра до 14:00 розничная продажа спиртного будет полностью запрещена на Вилоновской (участок от Чапаевской до Галактионовской), Красноармейской (от Галактионовской до Чапаевской), на 

27 апреля 2018, 01:04
Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

В Самаре в четверг, 22 марта, отметят праздник «Жаворонки». Это старинный славянский праздник, который решил поддержать Самарский зоопарк. В старину считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны.

«Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в 
20 марта 2018, 11:59
В мире празднуют День счастья

В мире празднуют День счастья

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, уже 47 лет подряд празднуется День Земли, объединяющий множество акций, направленных на защиту планеты как общего, глобального дома. А с 2012-го 20 марта отмечается Международный день счастья как основной цели человечества. Есть даже 

20 марта 2018, 11:17
Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров,  заместитель председателя правления «Роснано» 
15 марта 2018, 01:52
Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

В 2018 году музыкальный фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет несколько позже, чем обычно. По традиции, это мероприятие назначали на последние выходные июля, однако в этом году в эти дни будет проходить чемпионат мира по футболу. Из-за этого организаторам и 

19 февраля 2018, 08:32
Саратовская область хочет отобрать у Самары

Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".

Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос 

14 декабря 2017, 11:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх