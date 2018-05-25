В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы с призами. Всего будет работать 25 площадок. Главные темы мероприятия в этом году: 100-летие самарского Союза журналистов и история «Струкачей» - 27 мая состоится открытие сада после ремонта. На нашей площадке можно будет ознакомиться с автомобилем «Лада Веста» официального дилера Lada – «Автоцентра на Заводском», состоится бармен-шоу от производителя соков «Волжский посад». Гостей ждут призы и подарки от партнеров: «Тольятти Молоко», «Читай-город», цирка, детского центра развлечений «Хлоп-Топ».
Будут на фестивале и концерты. В летнем театре сначала зазвучит джазовая музыка в исполнении самарских коллективов, а затем их сменят молодежные рок-группы. Ближе к вечеру выступит муниципальный духовой оркестр, после начнется концерт на летней эстраде «Песни над Волгой».
Начало фестиваля «Пресса-2018» в 12:00. Вход для всех свободный.
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