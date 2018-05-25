7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником! Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании «ТЕРРА» это особенный день. В … Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании «ТЕРРА» это особенный день. В