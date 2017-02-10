Ученые установили, в каком возрасте детям стоит давать карманные деньги По мнению американских ученых, детям не нужно слишком рано подробно говорить о том, что такое деньги, как их зарабатывают и на что расходуют. В процессе двадцатилетних исследований психологи установили, что те дети, которым начинали давать деньги на карманные расходы слишком …