11
13
18
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
               d8888    .d8888b.    .d8888b.   888       888    888888           
              d8P888   d88P  Y88b  d88P  Y88b  888   o   888      "88b           
             d8P 888   888    888  Y88b.       888  d8b  888       888           
 888  888   d8P  888   Y88b. d888   "Y888b.    888 d888b 888       888  .d8888b  
 888  888  d88   888    "Y888P888      "Y88b.  888d88888b888       888  88K      
 Y88  88P  8888888888         888        "888  88888P Y88888       888  "Y8888b. 
  Y8bd8P         888   Y88b  d88P  Y88b  d88P  8888P   Y8888       88P       X88 
   Y88P          888    "Y8888P"    "Y8888P"   888P     Y888       888   88888P' 
                                                                 .d88P           
                                                               .d88P"            
                                                              888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
Продолжительную серию экспериментов провели ученые из  Университета Северной Каролины. Рассказывая об опытах, специалисты 

6 февраля 2017, 11:52
Российские психологи установили, что гаджеты не мешают школьной успеваемости

Российские психологи установили, что гаджеты не мешают школьной успеваемости

Ученые из Института образования НИУ ВШЭ провели ряд экспериментов и опровергли давно сложившееся суждение о том, что использование гаджетов снижает успеваемость учеников. Согласно выводам экспертов, большинство детей пользуются планшетами и смартфонами на занятиях вовсе не для того, чтобы отвлечься, а 

3 февраля 2017, 10:20
Ученые установили, в каком возрасте детям стоит давать карманные деньги

Ученые установили, в каком возрасте детям стоит давать карманные деньги

По мнению американских ученых, детям не нужно слишком рано подробно говорить о том, что такое деньги, как их зарабатывают и на что расходуют. В процессе двадцатилетних исследований психологи установили, что те дети, которым начинали давать деньги на карманные расходы слишком 

2 февраля 2017, 10:10
Ученые: час движения спасет ребенка от депрессии

Ученые: час движения спасет ребенка от депрессии

Ученые из Норвегии выявили взаимосвязь между физической активностью ребенка от 6 до 10 лет и появлением депрессии. По словам специалистов, чем больше активность, тем ниже вероятность появления депрессивных симптомов.
К своим исследованиям ученые привлекли 800 детей шести-семи лет и 700 

1 февраля 2017, 11:36
Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в 

10 января 2017, 03:19
Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Промышленный районный суд Самары вынес приговор по делу о махинациях с бюджетными деньгами. На скамье подсудимых - директор компании «Алгоритм» Роман Разливанов и директор фирмы «Оверхол Строй-маркет» Галина Варфоломеева.
По версии следствия, три года назад фирма Разливанова выиграла конкурс и 

10 января 2017, 02:18
Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
Серийный педофил осужден в Жигулевске

Серийный педофил осужден в Жигулевске

46-летнего Сергея Воронина признали виновным в совершении 64 преступлений сексуального характера в отношении детей. По версии следствия, в период с 2009 по 2011 годы мужчина снял в порно 13 подростков.
28 декабря 2016, 12:19
Михаил Бабич в Самарской области провел встречу с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов

Михаил Бабич в Самарской области провел встречу с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов

8 мая 2016 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с руководителями и сотрудниками правоохранительных и надзорных органов России по Самарской области. На встрече были подведены 
8 мая 2016, 08:51
Президент переназначил Валерия Самодайкина главой СУ СК по Самарской области

Президент переназначил Валерия Самодайкина главой СУ СК по Самарской области

Указ Президента РФ от 30 апреля опубликован на официальном портале правовой информации. В документе прописаны ряд перестановок среди сотрудников силовых структур. Самарскую область коснулись два изменения.

Владимир Путин назначает на 5 лет Валерия Самодайкина руководителем СУ СК РФ 
1 мая 2016, 12:10
Глава Следственного комитета Валерий Самодайкин ждет переназначения

Глава Следственного комитета Валерий Самодайкин ждет переназначения

Срок контракта руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области  Валерия Самодайкина истек. Президент России Владимир Путин назначил его на этот пост в марте 2014-ого года сроком на два года. Поэтому сейчас генерал работает на своей должности с приставкой и. 
13 апреля 2016, 07:56
Следователи нашли свидетеля по делу об убийстве Александра Душкова

Следователи нашли свидетеля по делу об убийстве Александра Душкова

Сегодня, 25 марта, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Валерий Самодайкин (на фото) сообщил новые подробности по делу об убийстве руководителя ГК «ЭкоВоз» Александра Душкова. Сейчас расследованием занимаются сотрудники управления СК по Приволжскому федеральному округу.

Самодайкин 
25 марта 2015, 04:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна