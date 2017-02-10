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Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей
Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
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6 февраля 2017, 11:52
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Российские психологи установили, что гаджеты не мешают школьной успеваемости
Ученые из Института образования НИУ ВШЭ провели ряд экспериментов и опровергли давно сложившееся суждение о том, что использование гаджетов снижает успеваемость учеников. Согласно выводам экспертов, большинство детей пользуются планшетами и смартфонами на занятиях вовсе не для того, чтобы отвлечься, а …
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3 февраля 2017, 10:20
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Ученые установили, в каком возрасте детям стоит давать карманные деньги
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2 февраля 2017, 10:10
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Ученые: час движения спасет ребенка от депрессии
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1 февраля 2017, 11:36
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Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин
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10 января 2017, 03:19
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Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей
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10 января 2017, 02:18
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Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек
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9 января 2017, 05:44
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Серийный педофил осужден в Жигулевске
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28 декабря 2016, 12:19
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Михаил Бабич в Самарской области провел встречу с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов
8 мая 2016 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с руководителями и сотрудниками правоохранительных и надзорных органов России по Самарской области. На встрече были подведены …
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8 мая 2016, 08:51
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Президент переназначил Валерия Самодайкина главой СУ СК по Самарской области
Указ Президента РФ от 30 апреля опубликован на официальном портале правовой информации. В документе прописаны ряд перестановок среди сотрудников силовых структур. Самарскую область коснулись два изменения.
Владимир Путин назначает на 5 лет Валерия Самодайкина руководителем СУ СК РФ …
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1 мая 2016, 12:10
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Глава Следственного комитета Валерий Самодайкин ждет переназначения
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13 апреля 2016, 07:56
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Следователи нашли свидетеля по делу об убийстве Александра Душкова
Сегодня, 25 марта, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Валерий Самодайкин (на фото) сообщил новые подробности по делу об убийстве руководителя ГК «ЭкоВоз» Александра Душкова. Сейчас расследованием занимаются сотрудники управления СК по Приволжскому федеральному округу.
Самодайкин …
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25 марта 2015, 04:46