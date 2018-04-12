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Материалы по теме:

Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

«Информация 
9 апреля 2018, 08:02
Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранская прокуратура провела проверку исполнения жителями города миграционного законодательства. В итоге, в поле зрения работников надзорной  службы попал мужчина. Оказалось, что он занимался фиктивной пропиской мигрантов. За четыре года сызранец оформил регистрацию для шестерых человек. Прописывал он их в разрушенном 

30 марта 2018, 01:10
Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку в отношении фирмы ООО «РЕАЛСТРОЙ». Она показала, что в течение прошлого года из организации были уволены несколько сотрудников. По закону они давно должны были получить расчет, однако до сих пор этого сделано не было. 

29 марта 2018, 10:42
Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.

«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не 

29 марта 2018, 09:38
Пятеро самарцев и гражданин Казахстана задержаны за бандитизм

Пятеро самарцев и гражданин Казахстана задержаны за бандитизм

В Самаре силовики ликвидировали банду, которая занималась грабежами, кражами и вымогательствами. По версии следствия, главарь и организатор – гражданин Казахстана. Помимо него задержаны еще пятеро подозреваемых – это жители Самарской области, один из них ранее судимый. В отношении подозреваемых возбуждены 

22 марта 2018, 05:17
Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

27 февраля в центре Тольятти произошла крупная коммунальная авария. В центре города, на пересечении улиц Ленина и Максима Горького прорвало 400-миллиметровую трубу водовода. ЧП произошло в 16:38.

Для устранения утечки были привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Во время ликвидации 

28 февраля 2018, 09:56
Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков

Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков

Ростовские изобретатели Алексей Попов и Александр Процик  придумали специальные антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков. Они могут устанавливаться на приборы учета потребления газа, воды и электроэнергии.

«Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к 
26 февраля 2018, 06:03
«Накручивал пробег?»: Сызранцы засняли работающий вхолостую трактор коммунальщиков

«Накручивал пробег?»: Сызранцы засняли работающий вхолостую трактор коммунальщиков

Жители Сызрани обратили внимание на странную работу трактора, который по идее обязан убирать городские улицы от снега. На улице Смирницкой, в районе депо, уборочную технику поставили на гидравлические опоры, завели двигатель, включили скорость и трактор «поехал». Колеса у него вращались. 
23 февраля 2018, 07:46
В Самаре на месте аварии на Вольской начались сварочные работы

В Самаре на месте аварии на Вольской начались сварочные работы

В Самаре на месте коммунальной аварии на улице Вольской начались сварочные работы. Как уже сообщала «ТЕРРА», 26 января рано утром на пересечении улиц Вольской и Ново-Вокзальной прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. 
26 января 2018, 03:44
В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской прорвало трубу

В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской прорвало трубу

В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской прорвало трубу, сообщают очевидцы. Из-под земли в нескольких местах идет пар. Жители дома по улице Вольской сообщили, что у них нет отопления. На место происшествия прибыла аварийная бригада, вскрывают асфальт. Подробности выясняются. 
26 января 2018, 09:30
Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
 
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло 
3 января 2018, 02:39
Более 3000 самарцев остались без отопления

Более 3000 самарцев остались без отопления

В Самаре без отопления остались 29 жилых домов, в которых проживают более трех тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.  В районе железнодорожного вокзала повреждена труба диаметром 400 миллиметров. Без теплоснабжения, по данным ведомства, также остались четыре 

25 октября 2017, 02:58
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