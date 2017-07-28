За 23 года работы «АктивКапитал Банк» сформировал устойчивую клиентскую базу. В качестве финансового партнера Банк выбрали около 4500 корпоративных клиентов. Банк обслуживает более 36 000 счетов частных лиц. Сегодня ПАО «АК Банк» среди российских банков занимает 122 место по активам и 119 место по капиталу, является одним из крупнейших банков самарского региона. За это время Банк достиг значимых результатов, а продукты и услуги завоевали доверие и популярность. Сегодня Банк работает в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. ПАО «АК Банк» выражает благодарность всем клиентам и партнерам за доверие и плодотворное сотрудничество!
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«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтинге самых дружелюбных банков
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11 мая 2017, 12:30
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«АктивКапитал Банк» ввел в действие программу «Своя ипотека»
ПАО «АК Банк» продолжает расширять спектр ипотечных продуктов. Теперь жителям Самары и Тольятти доступна собственная ипотечная программа «АктивКапитал Банка» «Своя ипотека». Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры в многоквартирном доме в аккредитованных Банком объектах строительства. Базовая процентная ставка составляет …
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4 мая 2017, 04:15
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"АК Банк" соберет акционеров
В пятницу, 26 июня, ОАО "АктивКапитал Банк" объявил о созыве очередного общего собрания акционеров. На повестке дня всего два вопроса: держателям ценных бумаг предстоит сначала прекратить полномочия членов совета директоров финансового учреждения, а затем избрать новый состав. Собрание назначено на …
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26 июня 2015, 04:11
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Самарское ОАО «Гидроавтоматика» займет в АктивКапитал Банке 100 млн рублей
ОАО «Гидроавтоматика» намерено открыть кредитную линию на 100 миллионов рублей. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Заем предприятие намерено оформить в АктивКапитал Банке под залог своего имущества. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров «Гидроавтоматики» 28 февраля. Напомним, …
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18 февраля 2014, 04:47