Самарское ОАО «Гидроавтоматика» займет в АктивКапитал Банке 100 млн рублей ОАО «Гидроавтоматика» намерено открыть кредитную линию на 100 миллионов рублей. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Заем предприятие намерено оформить в АктивКапитал Банке под залог своего имущества. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров «Гидроавтоматики» 28 февраля. Напомним, …