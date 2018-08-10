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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение
В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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10 августа 2018, 02:14
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре
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10 августа 2018, 01:59
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Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет
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10 августа 2018, 01:51
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Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре
Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. …
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10 августа 2018, 01:21
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АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах …
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3 августа 2018, 10:52
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ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы
ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире радиоканала "Самарский радиовещательный центр – SBC" для проведения предвыборной агитации на выборах …
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3 августа 2018, 10:44
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Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени
В эти минуты в облизбиркоме собрались представители региональных СМИ. Там началась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, которое должно быть предоставлено кандидатам в губернаторы и депутаты Госдумы для проведения предвыборной агитации. Стоит отметить, что большинство кандидатов в губернаторы отправили на …
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1 августа 2018, 03:16
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В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов
Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили.
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30 июля 2018, 05:26