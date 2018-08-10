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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.08.2018 
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В четверг вечером, 9 августа, в ДТП в областной столице пострадал пешеход. По информации регионального ГУ МВД, в 21:55 18-летняя автомобилистка ехала по внутриквартальному проезду дома №198 «а» по улице Ново-Садовой. Девушка не смогла контролировать движение своей машины и ее 
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Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

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Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. 
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АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах 

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ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире радиоканала "Самарский радиовещательный центр – SBC" для проведения предвыборной агитации на выборах 

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Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени

Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени

В эти минуты в облизбиркоме собрались представители региональных СМИ. Там началась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, которое должно быть предоставлено кандидатам в губернаторы и депутаты Госдумы для проведения предвыборной агитации. Стоит отметить, что большинство кандидатов в губернаторы отправили на 
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В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов

В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов

Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили. 
 
Регистрация кандидатов на пост губернатора Самарской области в общей сложности заняла полчаса. Среди представивших в свою поддержку подписи 
30 июля 2018, 05:26
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