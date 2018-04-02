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Когда начнет таять снег в Самарской области?

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Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

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К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный 

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Как готовятся к паводку в Самарской области

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В Самарской области готовятся к паводку. По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты на территориях, где выпало больше всего осадков – Волжский, Ставропольский, Сызранский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский районы. В ведомстве создана спецгруппа из 6000 специалистов для 

29 марта 2018, 05:33
МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

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Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
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Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров. 

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616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

С улиц Самары за текущий сезон вывезли около 616 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, в ночь на среду, 28 марта, начался снегопад, и город засыпало снегом. Причем, по прогнозам синоптиков, природа может это повторить в 
29 марта 2018, 09:12
Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Вечером 28 марта в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Усолье Шигонского района на улице Киселева горел частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

На тушение выезжали 8 пожарных на двух машинах. Ликвидация возгорания заняла 32 минуты. О пострадавших 

29 марта 2018, 08:54
Утром Самару сковали 8-балльные пробки

Утром Самару сковали 8-балльные пробки

По данным сервиса "Яндекс Пробки", утром 28 марта заторы в Самаре оценивались на 8 баллов из десяти. Напомним, накануне об ухудшении погоды и порывах ветра до 18 метров секунду жителей посредством смс-рассылки предупреждало МЧС. Снег переодически выпадал и в течение 
28 марта 2018, 06:29
Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает 
28 марта 2018, 09:52
Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Ночью в Самаре боролись с последствиями снегопада. По данным синоптиков, за сутки выпала 1/10 часть месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. Дополнительные сложности создает высокая влажность. Ночью 19 марта улицы Самары от снега убирали 358 машин.  Всего в течение суток 

19 марта 2018, 11:44
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