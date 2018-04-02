Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.
Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от муниципалитетов. Обстановка находится под постоянным личным контролем начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
На трассах в регионе было организовано усиленное дежурство на постах ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей постоянно поддерживалась связь по рации.
На ликвидации последствий заносов по всей области работали 2920 машин. 1124 из них были задействованы в муниципальных районах.
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