Как готовятся к паводку в Самарской области В Самарской области готовятся к паводку. По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты на территориях, где выпало больше всего осадков – Волжский, Ставропольский, Сызранский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский районы. В ведомстве создана спецгруппа из 6000 специалистов для …