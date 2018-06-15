Министерство транспорта Самарской области опубликовало список таксомоторов, которым разрешен проезд к фан-зоне. Аккредитацию прошли 298 машин, принадлежащих 8 организациям.
Аккредитованные такси имеют возможность перемещаться в периметре площадки Фестиваля болельщиков FIFA, за исключением пешеходных улиц, а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона "Самара Арена".
На ЧМ работают следующие службы заказа: "Такси Мега", "Такси Элит", "Самара Такси", "Такси Business Jet" и "Яндекс Такси".
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