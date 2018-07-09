19 августа в Самаре пройдет марафон на кубок главы города. Он соберет более 3 тысяч участников и 10 тысяч болельщиков из 150 городов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Профессионалы и любители смогут испытать свои силы на нескольких дистанциях - 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км , корпоративный забег 5х3 км и детский забег на дистанции 600 м. Каждому участнику выдадут собственный номер, электронный чип для определения результата и майку с символикой забега. На финише всем любителям спорта выдадут уникальные коллекционные медали.
В этом году дистанция полумарафона будет проходить в один круг, а марафон - в два. Старт и финиш установят около бассейна ЦСКА ВВС в районе пляжа. Сам маршрут будет частично проходить вдоль набережной. Легкоатлеты увидят знаковые места и достопримечательности областной столицы - Жигулевский пивоваренный завод, Струковский сад, Самарский академический театр драмы имени Горького, Иверский монастырь, площадь Славы.
Призовой фонд марафона составляет 500 тысяч рублей на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км. Бегунов и их группы поддержки ждет развлекательная программа, а после забега все желающие смогут искупаться в Волге.
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