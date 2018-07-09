В областной столице прошел марафон на Кубок главы Самары Возрождая спортивные традиции. В это воскресенье на Волжском проспекте прошел масштабный легкоатлетический марафон на кубок Главы Самары. В последний раз областная столица принимала столь массовый забег 25 лет назад.

На стартовую прямую накануне вышли больше полутора тысяч любителей бега из …