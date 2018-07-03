Мужчина утонул в пруду под Сызранью



Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. … Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей.