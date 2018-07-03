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Теплоход врезался в пристань в Самарской области
Утром 2 июля в Самарской области произошло ЧП на воде. Как сообщает паблик «Самара Life», теплоход «Москва» протаранил пристань «Рождествено». О причинах аварии информации нет.
Как рассказывают очевидцы, судно сорвало несколько металлических листов и помяло себе борт. В …
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2 июля 2018, 01:41
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4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
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26 июня 2018, 08:13
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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти
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25 июня 2018, 02:53
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Мужчина утонул в пруду под Сызранью
Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.
Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. …
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25 июня 2018, 10:18
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Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре
24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».
Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. …
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21 июня 2018, 02:51
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Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
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20 июня 2018, 02:13
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Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти
В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал …
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19 июня 2018, 12:44
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К 1 октября построят новое пожарное депо в поселке Гранный
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13 марта 2018, 12:58
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Пожар в поселке Гранный оставил без жилья четыре семьи
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20 октября 2016, 09:48
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На берегоукрепление в Гранном потратят 750 млн рублей
Правительство Самарской области объявило конкурс на берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе жилищного массива Гранный около Новокуйбышевска. Цена контракта - 750 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победитель торгов обязан будет очистить берег от кустарника и мелколесья, разработать грунт под …
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27 апреля 2015, 03:36
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На речном маршруте «Самара – Винновка» появилась остановка «Гранный»
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11 июня 2014, 09:40