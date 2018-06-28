На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.
За две недели в акции приняли участие около 3 тысяч человек. Состязаются между собой не только жители России, но и других стран: Коста-Рики, Австралии, Уругвая, Дании, Литвы, Колумбии.
Больше всего любителей спорта собирается накануне матчей на стадионе «Самара Арена». Так, 27 июня болельщики из Колумбии поставили рекорд, сыграв пять матчей по пляжному футболу с командами россиян.
Информационный партнер акции – "Русское радио" в Самаре
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