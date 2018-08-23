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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером
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23 августа 2018, 01:50
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В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»
В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой …
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23 августа 2018, 12:58
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре
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23 августа 2018, 12:28
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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21
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В блогах: немного поворчу. Ибо накипает
Коммунальную тему продолжает в "ФБ" и самарчанка Светлана Шепетовская. "До сих пор в Ленинском районе нет горячей воды, - пишет девушка. - Отключили ее еще 30 июля. Обещали дать второго августа. Ничего страшного, думаю, жара - не критично. В …
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17 августа 2018, 08:18
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Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно
Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.
Надзорное ведомство …
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16 августа 2018, 09:18
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В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики
В Самаре выставлено на торги имущество обанкроченной городской швейной фабрики. Соответствующее объявление появилось на Портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Процедура пройдет в форме публичного предложения. Начальная цена предлагаемого к продаже имущественного комплекса в доме № 48 по …
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13 августа 2018, 05:16
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО
Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться …
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9 августа 2018, 09:51
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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области
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9 августа 2018, 01:59
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Стало известно, когда самарцам вернут горячую воду
Горячее водоснабжение в большинстве домов Самары начнут включать в середине августа, а полностью его восстановят только к концу месяца. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор «Предприятия тепловых сетей» Айдар Ильясов. По его словам, сейчас в зоне гидравлических испытаний находятся теплосети …
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7 августа 2018, 01:11
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Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду
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2 августа 2018, 12:59