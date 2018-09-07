|
Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше
|
7 сентября 2018, 05:21
|
В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина
|
7 сентября 2018, 05:00
|
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода
|
7 сентября 2018, 04:23
|
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей
Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по …
|
7 сентября 2018, 04:05
|
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк
В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 …
|
7 сентября 2018, 03:16
|
Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье
Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в …
|
6 сентября 2018, 10:04
|
В Самаре перекрыли движение около ЦУМа
В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием - около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли машины полиции, оперативных ведомств.
«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в …
|
5 сентября 2018, 10:30
|
15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти
В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на …
|
4 сентября 2018, 09:16
|
Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов
|
25 августа 2018, 02:02
|
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
|
22 августа 2018, 11:21
|
За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками
|
20 июля 2018, 01:29
|
13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге
|
16 июля 2018, 12:33