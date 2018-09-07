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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше

Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше

В Самарской области меняется расписание нескольких электричек из-за наступления осени. В частности, поезда будут реже ходить из Самары в Курумоч. С 17 сентября перестанет курсировать  пригородный поезд № 6336/6335 Курумоч – Самара, который  отправлялся из аэропорта в 19:53 и прибывал 
7 сентября 2018, 05:21
В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В четверг, 6  сентября, рано утром в Самаре столкнулись две иномарки. 31-летний водитель ехал на машине Kia по улице Красноармейской в сторону Урицкого. Когда парень выполнял разворот, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой Kia, которая ехала в 
7 сентября 2018, 05:00
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

До понедельника, 10 сентября, в Самарской области установится теплая, солнечная погода без осадков. В ночь на субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, будет дуть неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит + 6-11 градусов. В дневные часы ветер сменится на 
7 сентября 2018, 04:23
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по 

7 сентября 2018, 04:05
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 
7 сентября 2018, 03:16
Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет  chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в 
6 сентября 2018, 10:04
В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием -  около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли  машины   полиции, оперативных ведомств. 

«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в  
5 сентября 2018, 10:30
15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на 
4 сентября 2018, 09:16
Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов

Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов

Один ребенок серьезно рассек губу в купе, второй - обварился кипятком.

Оба ЧП на железной дороге произошли вчера, 24 августа. С поезда "Иркутск-Анапа" скорая помощь увезла в больницу имени Середавина рассекшего губу годовалого мальчика вместе с его матерью. Как 
25 августа 2018, 02:02
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. 
 
- Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным 
22 августа 2018, 11:21
За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов.

Наибольший 

20 июля 2018, 01:29
13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

В субботу, 14 июля, жуткий случай произошел в 16:50 на железнодорожном мосту в Нижне-Хлебном парке станции «Самара». 13-летняя девочка пыталась сделать удачное селфи и перелезла через ограждение железнодорожного моста. В какой-то момент она упала на электропровода под напряжением и ее 
16 июля 2018, 12:33
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