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27 мая откроется Струковский сад в Самаре
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23 мая 2018, 10:25
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Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары
В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество …
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23 мая 2018, 07:01
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Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года
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23 мая 2018, 05:04
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Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары
В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение …
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23 мая 2018, 03:34
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С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары
Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском …
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22 мая 2018, 01:29
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Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре
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18 мая 2018, 01:25
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Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц Самары
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16 мая 2018, 03:08
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В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов
В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
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9 мая 2018, 04:39
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Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре
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20 апреля 2018, 08:11
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Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля
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6 апреля 2018, 07:23
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В Самаре у Ладьи построят 24-этажный ЖК
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16 ноября 2017, 09:16
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В Самаре построят амфитеатр на набережной у Ладьи
Во вторник, 14 ноября, врио главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание возле набережной у Ладьи. Оно было посвящено благоустройству территории у Софийского собора (Собора Софии Премудрости Божией). Рабочие начали строить лестничный спуск с амфитеатром, который соединит площадку храма с …
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14 ноября 2017, 03:59