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Бункер S

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Материалы по теме:

ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво

ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво

В Федеральной антимонопольной службе не станут утверждать минимальную цену на пиво и пивные напитки. Ведомство подготовило итоговый доклад о положении дел с конкуренцией за прошлый год.
Напомним, как ранее отмечали эксперты службы, отсутствие минимальной цены на данный вид алкогольной продукции 

19 апреля 2017, 09:52
Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?

Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?

Минздрав подготовил законопроект о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатного полиса обязательного медицинского страхования. Данным категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь, полис предложат оформлять по цене 20 тысяч рублей в год. Сейчас по закону страховые взносы на ОМС 

12 апреля 2017, 03:19
СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС

СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС

Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
По сведениям издания, такое предложение есть в одном из последних докладов министерства. В свою очередь, специалисты Минздрава подтвердили, 

12 апреля 2017, 10:21
ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

Федеральная антимонопольная служба проверит законность роста цен на дорожный битум, используемый в дорожном строительстве. По данным ведомства, только с начала года тонна продукта стала дороже на 50-70 процентов. В ФАС подозревают, что производители битума могли пойти на ценовой сговор в 

21 марта 2017, 04:50
ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей

ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей

Федеральная антимонопольная служба установит минимальную стоимость подготовки водителей, ведомство уже начало разработку соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета». Новшество призвано устранить недобросовестную конкуренцию в отрасли. Сейчас ряд автошкол в буквальном смысле торгуют свидетельствами о прохождении курсов и самими правами, легко позволяя 

20 марта 2017, 12:56
Омбудсмен просит новое здание для Самарской психиатрической больницы

Омбудсмен просит новое здание для Самарской психиатрической больницы

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова (на фото) обратилась к главе Минздрава России Веронике Скворцовой с просьбой о безотлагательном проектировании и строительстве нового здания для Самарской психиатриче­ской больницы. Омбудсмен жалуется на невыносимые условия пребывания пациентов в корпусах, 

16 марта 2017, 03:23
ФАС разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе

ФАС разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе

Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе свыше 75 процентов. Ведомство дало согласие совместному управляющему предприятию Alliance Rostec Auto B. V. на приобретение голосующих акций тольяттинского предприятия. После допэмиссии, произведенной в рамках финансового оздоровления компании, доля 

14 марта 2017, 04:25
В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных 

14 марта 2017, 03:07
Минздрав отказался от идеи не продавать табак родившимся после 2015 года

Минздрав отказался от идеи не продавать табак родившимся после 2015 года

Российский Минздрав изменил проект антитабачной концепции, удалив из него наиболее спорные пункты. В нынешней версии документа не оказалось таких моментов, как запрет на реализацию табачных изделий родившимся после 2015 года, конкретная ставка акциза в ближайшей перспективе, а также величина налога 

14 марта 2017, 02:07
УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ

УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ

Новый виток в скандале с участием компании «Современные медицинские технологии». Управление Федеральной Антимонопольной службы по Самарской области возбудило в отношении нее административное дело. Фирму уличают в заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения. Санкция предусматривает крупный штраф и дисквалификацию руководителя на срок 

15 февраля 2017, 03:34
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены 
2 февраля 2017, 12:20
Сергей Шатило выиграл суд у налоговой службы в Самаре

Сергей Шатило выиграл суд у налоговой службы в Самаре

Компания предпринимателя Сергея Шатило «Современные медицинские технологии» оспорила в суде претензии самарских налоговиков более чем на 45 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году Межрайонная ИФНС России №16 провела проверку и пришла к выводу, что ООО «СМТ», которое ведет строительство в 
28 января 2016, 02:33
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