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ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво
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19 апреля 2017, 09:52
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Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?
Минздрав подготовил законопроект о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатного полиса обязательного медицинского страхования. Данным категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь, полис предложат оформлять по цене 20 тысяч рублей в год. Сейчас по закону страховые взносы на ОМС …
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12 апреля 2017, 03:19
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СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС
Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
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12 апреля 2017, 10:21
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ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум
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21 марта 2017, 04:50
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ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей
Федеральная антимонопольная служба установит минимальную стоимость подготовки водителей, ведомство уже начало разработку соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета». Новшество призвано устранить недобросовестную конкуренцию в отрасли. Сейчас ряд автошкол в буквальном смысле торгуют свидетельствами о прохождении курсов и самими правами, легко позволяя …
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20 марта 2017, 12:56
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Омбудсмен просит новое здание для Самарской психиатрической больницы
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова (на фото) обратилась к главе Минздрава России Веронике Скворцовой с просьбой о безотлагательном проектировании и строительстве нового здания для Самарской психиатрической больницы. Омбудсмен жалуется на невыносимые условия пребывания пациентов в корпусах, …
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16 марта 2017, 03:23
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ФАС разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе
Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе свыше 75 процентов. Ведомство дало согласие совместному управляющему предприятию Alliance Rostec Auto B. V. на приобретение голосующих акций тольяттинского предприятия. После допэмиссии, произведенной в рамках финансового оздоровления компании, доля …
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14 марта 2017, 04:25
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В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела
Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных …
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14 марта 2017, 03:07
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Минздрав отказался от идеи не продавать табак родившимся после 2015 года
Российский Минздрав изменил проект антитабачной концепции, удалив из него наиболее спорные пункты. В нынешней версии документа не оказалось таких моментов, как запрет на реализацию табачных изделий родившимся после 2015 года, конкретная ставка акциза в ближайшей перспективе, а также величина налога …
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14 марта 2017, 02:07
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УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ
Новый виток в скандале с участием компании «Современные медицинские технологии». Управление Федеральной Антимонопольной службы по Самарской области возбудило в отношении нее административное дело. Фирму уличают в заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения. Санкция предусматривает крупный штраф и дисквалификацию руководителя на срок …
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15 февраля 2017, 03:34
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В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями
Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены …
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2 февраля 2017, 12:20
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Сергей Шатило выиграл суд у налоговой службы в Самаре
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28 января 2016, 02:33