СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».

По сведениям издания, такое предложение есть в одном из последних докладов министерства. В свою очередь, специалисты Минздрава подтвердили, …