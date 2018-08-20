Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь» Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи». … - Автомобилист остановился на перекрестке перед стоп-линией. Внезапно сзади послышались звуки сирен и все машины начали расступаться, делая «коридор» для