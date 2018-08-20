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Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»
Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
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20 августа 2018, 09:42
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В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей
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20 августа 2018, 08:51
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В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы
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20 августа 2018, 08:32
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25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани
В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
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19 августа 2018, 11:19
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Страшный пожар в поселке под Сызранью
Огонь с сараев перекинулся на жилые постройки. Картина в селе сейчас напоминает место боевых действий.
С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, передает портал «Маленькая …
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19 августа 2018, 03:15
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21
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Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти
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16 августа 2018, 01:43
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15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти
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15 августа 2018, 10:04
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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация
Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и …
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15 августа 2018, 08:53
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«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма
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5 августа 2018, 09:04
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В августе в Самаре может выпасть крупный град
Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно …
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2 августа 2018, 11:07