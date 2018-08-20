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Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
 
- Автомобилист остановился на перекрестке перед стоп-линией. Внезапно сзади послышались звуки сирен и все машины начали расступаться, делая «коридор» для 
20 августа 2018, 09:42
В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей

В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей

В воскресенье, 19 августа, произошла крупная дорожная авария в Тольятти, травмы получили двое детей. В 13:00 62-летний водитель ехал на своей иномарке Ford по улице Коммунальной. В пути легковушка столкнулась с машиной ВАЗ-2107, стоявшей у края проезжей части.

По 
20 августа 2018, 08:51
В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В первый день новой рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода без осадков. В понедельник, 20 августа, температура воздуха не поднимется выше + 25 градусов по Цельсию, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.В последующие дни станет теплее 
20 августа 2018, 08:32
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
 
По словам 
19 августа 2018, 11:19
Страшный пожар в поселке под Сызранью

Страшный пожар в поселке под Сызранью

Огонь с сараев перекинулся на жилые постройки. Картина в селе сейчас напоминает место боевых действий.
 
С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, передает портал «Маленькая 
19 августа 2018, 03:15
Самарцев предупредили об усилении ветра

Самарцев предупредили об усилении ветра

Жителей Самарской области предупреждают о возможном усилении ветра с 19:00 четверга 16 августа до вечера пятницы, 17 августа. В эти два дня обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 
16 августа 2018, 04:21
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Вечером 15 августа пожарные выезжали на тушение пожара в Тольятти. В доме на улице 40 лет Победы пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 6 квадратных метров. На 
16 августа 2018, 01:43
15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти

15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти

Во вторник, 14 августа, в Тольятти произошел пожар в торговом центре «ВЦМ» на улице Горького. Сигнал поступил в экстренные службы в 18:31. Когда пожарные приехали на место событий, оказалось, что горит баннер на перегородке на площади в 10 квадратных метров. 
15 августа 2018, 10:04
В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и 
15 августа 2018, 08:53
«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

В субботу, 4 августа, в Самаре тушили крупный пожар. Около Троице-Сергиева храма в Академическом переулке, неподалеку от ТЦ «Космопорт» вспыхнули ветхие постройки. На фото очевидцев видно, что над городом стелился густой черный дым, а совсем рядом с церковью открытое пламя 
5 августа 2018, 09:04
В августе в Самаре может выпасть крупный град

В августе в Самаре может выпасть крупный град

Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно 
2 августа 2018, 11:07
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