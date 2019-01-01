Сегодня, 1 января, в областном центре вступили в силу новые тарифы на проезд в коммерческом транспорте. Однако не все горожане оказались к этому готовы.
«С добрым утром! Сел в маршрутку, а водитель говорит, что билеты подорожали. Вместо 25 рублей теперь поездка стоит 30. Вот так «подарочек», - примерно так негодуют самарцы в соцсетях, передает 63.ru
С Нового года возросла стоимость проезда не только в маршрутках, но и в муниципальном транспорте - метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Теперь вместо 25 рублей придется платить 28 рублей. В мэрии заверяют, повышение стоимости проезда позволит снизить долговую нагрузку на транспортные предприятия.
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