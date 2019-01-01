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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре утвердили новые цены на проезд в муниципальном общественном транспорте, постановление было подписано сегодня в городской администрации. Тарифы изменятся с 1 января следующего года. Билет в метро, автобусе, троллейбусе или трамвае обойдется теперь в 28 рублей. Стоимость безлимитной единой 

18 декабря 2018, 03:16
В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.

«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета 

3 декабря 2018, 01:20
В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
В работе транспортных карт в Самаре произошел сбой

В работе транспортных карт в Самаре произошел сбой

Утром, 24 октября, стало известно о сбое в работе оборудования, обслуживающего транспортные карты. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок. До того, как штатная работа системы будет восстановлена, проезд на муниципальных маршрутах  осуществляется по предъявлению транспортной карты без предоставления билета. При 

24 октября 2018, 09:42
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