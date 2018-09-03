|
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
|
3 сентября 2018, 06:12
|
В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
|
3 сентября 2018, 05:46
|
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
|
3 сентября 2018, 05:14
|
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
|
3 сентября 2018, 04:52
|
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
|
3 сентября 2018, 03:34
|
80% самарцев доверяют полиции
|
3 сентября 2018, 02:34
|
Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре
|
3 сентября 2018, 11:54
|
В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев
|
31 августа 2018, 11:51
|
В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник
Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.
Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а …
|
28 августа 2018, 11:49
|
В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
|
22 августа 2018, 02:26
|
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
|
14 августа 2018, 02:07
|
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров
В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг.
|
8 августа 2018, 10:22
|
В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области
|
30 июля 2018, 12:47