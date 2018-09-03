Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.

Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а …