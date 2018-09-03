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Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
80% самарцев доверяют полиции

80% самарцев доверяют полиции

Во время опроса жителей Самары, который проводился в городе с 6 по 20 августа, выяснилось, что 80,1% горожан доверяют полиции. Противоположный ответ дали 14% самарцев. 73,9% респондентов заявили, что чувствуют себя защищенными или скорее защищенными. Незащищенными себя  ощущают 17,8% участников 
3 сентября 2018, 02:34
Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

В воскресенье, 2 сентября, поздно вечером жителей областной столицы шокировало непривычное зрелище: по проезжей части в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии прогуливалась абсолютно обнаженная пара. Лысые мужчина и женщина шли по дороге, держась за руки, в нарядах Адама 
3 сентября 2018, 11:54
В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев

В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев

В городе Отрадном полицейские задержали серийного вора-домушника. По версии следствия, 36-летний мужчина, имевший за плачами не один тюремный срок, орудовал с апреля по август. Он забирался в квартиры жертв через незакрытые окна и двери и крал оттуда все, что попадалось 

31 августа 2018, 11:51
В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.

Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а 

28 августа 2018, 11:49
В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
8 августа 2018, 10:22
В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли во время досмотра у 52-летнего жителя Саратовской области полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находится героин массой 12,1 грамма. Мужчина признался, что наркотик он хранил для 

30 июля 2018, 12:47
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