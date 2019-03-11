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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

В воскресенье, 10 марта, жители дома № 110 по улице Молодогвардейской в Самарском районе областной столицы испытали шок и оказались буквально в снежной ловушке. Примерно в 18:00 с крыши жилой двухэтажки обрушилась огромная глыба из снега и льда и перегородила 
11 марта 2019, 11:07
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон

Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон

В воскресенье, 10 марта, в 01:54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Гагарина в Центральном районе Автограда. На место событий выехали 8 человек, которые использовали две единицы техники. Выяснилось, что горел торговый павильон на 
11 марта 2019, 10:07
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД

Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД

Сегодня, в последний день рабочей недели, с наступающим праздником женщин-автомобилистов поздравили сотрудники городской ГИБДД. Это единственный день в году, когда они останавливают машины не для того, чтобы проверить документы, а чтобы подарить цветы представительницам прекрасного пола. 
 
Не каждый день госавтоинспекторы 
7 марта 2019, 05:40
Поздравляем наших читательниц с 8 марта!

Поздравляем наших читательниц с 8 марта!

"ТЕРРА" поздравляет всех наших читательниц и зрительниц с самым весенним праздником!

Дорогие женщины, с 8 Марта! Искренне желаем вам весны в душе, солнца в сердце, радости в глазах, цветов в руках, счастья, любви и хорошего настроения
8 марта 2019, 12:00
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

23 февраля отмечается один из главных праздников в году.
23 февраля 2019, 12:58
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
На площади Куйбышева откроется горка для катания на «ватрушках»

На площади Куйбышева откроется горка для катания на «ватрушках»

С пятницы, 21 декабря, ежедневно на площади Куйбышева будет работать аттракцион «Горка» для катания на тюбингах («ватрушках»). Прийти туда можно с 10:00 до 22:00. Как пояснили в мэрии Самары, посещение горки будет бесплатным для всех желающих. Однако ездить на ней 
21 декабря 2018, 08:31
В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева

В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева

В областной столице хотят расширить зону парковки на площади Куйбышева. Напомним, что на небольшую стоянку и нехватку мест жаловались покупатели, которые приезжают на сельзхозярмарку, и сами фермеры. Решение приняли после выездного совещания главы города Елены Лапушкиной.

Напомним, запрет стоянки 
19 октября 2018, 11:02
Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. 
29 августа 2018, 10:06
Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

В конце этой недели из-за народных гуляний по случаю Масленицы в Самаре перекроют часть дорог в центре города.

С 0:00 16 февраля до 23:00 18 февраля будет запрещен въезд транспорта на площади Куйбышева. Напомним, именно там пройдет основная часть прозничных торжеств.

С 

14 февраля 2018, 09:08
На Масленицу для самарцев напекут более 10 тысяч блинов

На Масленицу для самарцев напекут более 10 тысяч блинов

18 февраля самарцы будут отмечать широкую Масленицу. Главные торжества по случаю проводов зимы развернутся на площади Куйбышева, где ожидают не менее 15 тысяч гостей. С полудня там стартует масштабная развлекательная программа для детей и взрослых с конкурсами, мастер-классами, выступлениями артистов 
13 февраля 2018, 02:56
В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В Самаре на неделю будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением праздничных мероприятий по поводу Масленицы.

Ограничительные меры действуют с 20 февраля до 23 часов 26 февраля.

На площади Куйбышева со стороны улицы 
20 февраля 2017, 06:55
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