|
«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега
|
11 марта 2019, 11:07
|
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
|
11 марта 2019, 10:34
|
Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон
|
11 марта 2019, 10:07
|
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
|
11 марта 2019, 09:11
|
Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД
Сегодня, в последний день рабочей недели, с наступающим праздником женщин-автомобилистов поздравили сотрудники городской ГИБДД. Это единственный день в году, когда они останавливают машины не для того, чтобы проверить документы, а чтобы подарить цветы представительницам прекрасного пола.
|
7 марта 2019, 05:40
|
Поздравляем наших читательниц с 8 марта!
|
8 марта 2019, 12:00
|
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
|
2 марта 2019, 10:09
|
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
|
26 февраля 2019, 11:10
|
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
|
23 февраля 2019, 12:58
|
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
|
24 декабря 2018, 04:43
|
На площади Куйбышева откроется горка для катания на «ватрушках»
|
21 декабря 2018, 08:31
|
В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева
|
19 октября 2018, 11:02
|
Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось
В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. …
|
29 августа 2018, 10:06
|
Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги
|
14 февраля 2018, 09:08
|
На Масленицу для самарцев напекут более 10 тысяч блинов
18 февраля самарцы будут отмечать широкую Масленицу. Главные торжества по случаю проводов зимы развернутся на площади Куйбышева, где ожидают не менее 15 тысяч гостей. С полудня там стартует масштабная развлекательная программа для детей и взрослых с конкурсами, мастер-классами, выступлениями артистов …
|
13 февраля 2018, 02:56
|
В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю
|
20 февраля 2017, 06:55
Мы Вам перезвоним!