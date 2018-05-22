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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».

В скором времени автогигант должен приступить к 
22 мая 2018, 03:40
В России подорожали автомобили Datsun

В России подорожали автомобили Datsun

Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.


Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной 
21 мая 2018, 11:23
В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом

В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом

В России падают продажи автомобилей премиум-класса с пробегом. По данным агентства Автостат, за первый квартал 2018 года в стране были реализованы 108,4 таких машин. Эта цифра на 3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Самой популярной премиальной маркой 
18 мая 2018, 10:34
«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев

«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев

Alliance Rostec Auto BV - совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan, владеющее контрольным пакетом АвтоВАЗа, заявило о планах подать документы в Центробанк для выставления миноритариям так называемой добровольной оферты. Речь идет о предложении акционерам выкупить их ценные бумаги, то есть сделать 

18 мая 2018, 04:48
Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

17 мая состоялось годовое собрание акционеров компании, в котором принял участие глава региона. 
18 мая 2018, 11:55
Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

В Тольятти 17 мая состоялось годовое общее собрание акционеров и проведено заседание совета директоров ПАО «АвтоВАЗ». По итогам 2017 года  продажи автомобилей «Лада» в России выросли на 17% - до 311 тысяч 588 штук, выручка автогиганта увеличилась на 22 процента 

17 мая 2018, 04:57
Renault начнет поставлять в Алжир кузова из Тольятти

Renault начнет поставлять в Алжир кузова из Тольятти

Renault планирует до конца 2016 года начать экспорт из России готовых кузовов, выпускаемых на АвтоВАЗе. Они будут использованы для производства Logan и Sandero на алжирском заводе французского концерна, пишут "Ведомости".  Это предприятие не имеет базы локальных поставщиков, значительное количество автокомпонентов 
12 марта 2016, 11:46
АвтоВАЗ будет выпускать кузова Renault для Алжира

АвтоВАЗ будет выпускать кузова Renault для Алжира

Renault планирует до конца этого года начать экспорт из России готовых кузовов, выпускаемых на АвтоВАЗе. Они будут использованы для сборки автомобилей Renault  - Logan и Sandero на алжирском заводе французского концерна. Это предприятие, по данным федеральных изданий, не имеет базы 
11 марта 2016, 03:14
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