АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora



В скором времени автогигант должен приступить к … В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».В скором времени автогигант должен приступить к