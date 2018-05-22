Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, которые собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 года. Они произведены в Тольятти в соответствии с глобальными стандартами качества Renault.
Отгрузки в Северную Африку проходят в два этапа: сначала в контейнерных вагонах по территории России до порта Новороссийска, далее - морским путем до Арзева (Алжир). Уже в 2016-м было экспортировано около 1 тысячи кузовов. С сентября 2017-го мощность производственной линии на вазовской площадке была увеличена вдвое - до 120 штук в день. К концу прошлого года объем экспортных поставок превысил 20 тысяч единиц. Это существенно выше предварительных планов, изначально установленных на отметке в примерно 14 тысяч кузовов.
По итогам 2016 года «Рено» получило на АвтоВАЗе почти 90 миллионов евро убытка. Данные за 2017-й пока не обнародовались. Однако, известно, что чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО в прошлом году составил почти 10 млрд рублей.
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