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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Материалы по теме:

Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в 
25 января 2019, 08:11
В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на улице Ташкентской поступило тепло. Однако прогрев системы требует определенного времени и  25 января процесс обучения будет организован в этих образовательных заведениях по-разному. Школы №43 и №32 
25 января 2019, 07:58

"Московский" пытаются признать банкротом

ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые 
24 января 2019, 09:33
В Самарской области стартовала подготовка к паводку

В Самарской области стартовала подготовка к паводку

В Самарской области началась подготовка к предстоящему весеннему паводку. По информации "Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", на 20-е января запасы воды в снеге в бассейнах некоторых рек Самарской области превышают показатели предыдущего года более чем в 2 
24 января 2019, 09:22
Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.

Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».

«В 2018 году «Хранители России» запустили 

19 декабря 2018, 08:37
Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 
1 декабря 2017, 10:21
Ветеранское самоуправление в Самаре

Ветеранское самоуправление в Самаре

В Самаре состоялась 8 внеочередная выборная конференция региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов под председательством губернатора  Николая Меркушкина. Общественники выбрали  новых представителей в руководящие органы организации, кроме того  внесли ряд изменений  в Устав. В рамках  

29 августа 2017, 06:47
Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков

Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков

В этот четверг ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли участники региональных патриотических кружков. В этом году «вахту памяти» во всех муниципальных образованиях губернии будут нести 87 строевых групп, состоящих из патриотов школьного возраста. Посты будут выставлены у мемориалов Великой Отечественной войны. 

4 мая 2017, 05:45
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