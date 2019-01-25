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Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев
Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в …
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25 января 2019, 08:11
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В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло
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25 января 2019, 07:58
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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В Самарской области стартовала подготовка к паводку
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24 января 2019, 09:22
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Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России
Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.
Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».
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19 декабря 2018, 08:37
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Выплаты ветеранам труда Самарской области проиндексируют с 1 января
В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 …
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1 декабря 2017, 10:21
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Ветеранское самоуправление в Самаре
В Самаре состоялась 8 внеочередная выборная конференция региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов под председательством губернатора Николая Меркушкина. Общественники выбрали новых представителей в руководящие органы организации, кроме того внесли ряд изменений в Устав. В рамках …
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29 августа 2017, 06:47
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Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков
В этот четверг ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли участники региональных патриотических кружков. В этом году «вахту памяти» во всех муниципальных образованиях губернии будут нести 87 строевых групп, состоящих из патриотов школьного возраста. Посты будут выставлены у мемориалов Великой Отечественной войны. …
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4 мая 2017, 05:45
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