В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло … Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на улице Ташкентской поступило тепло. Однако прогрев системы требует определенного времени и 25 января процесс обучения будет организован в этих образовательных заведениях по-разному. Школы №43 и №32