Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля будет сыгран футбольный матч, в котором определится обладатель заветного кубка. Но это не значит, что футбольная жизнь в регионе прекратится. 31 июля на стадионе «Самара Арена» будет сыгран первый матч чемпионата России. На своем домашнем поле «Крылья Советов» примут столичный ЦСКА. Встреча с армейцами назначена на 20:00 и она должна стать завершающей в первом туре.
Также, известно расписание и пяти других матчей, которые волжанам предстоит провести на старте сезона. Вторую игру «Крылья» опять проведут дома. 5 августа они примут «Оренбург». Игра начнется в 17:30. 11 августа в 22:30, в рамках третьего тура «Крылья» сыграют в гостях с "Ростовом". В четвертом туре «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Матч состоится 19 августа в 17:30. В рамках пятого тура, 27 августа самарцы сыграют в гостях с «Енисеем». Начало матча в 18:30. Наконец, в шестом туре «Крылья» на своем поле примут «Анжи». Игра пройдет 1 сентября в 15:00.
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