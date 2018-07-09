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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре

Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре

7 июля в Самаре в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу сыграют сборные Англии и Швеции. На кону будет стоять путевка в полуфинал. Команда с «туманного альбиона» ни разу не попадала на эту стадию мирового первенства после 1966 года, когда 

6 июля 2018, 04:18
Тереза Мэй приедет в Самару?

Тереза Мэй приедет в Самару?

7 июля англичане сразятся со шведами за выход в полуфинал ЧМ.
6 июля 2018, 01:31
Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Болельщик сборной Англии поделился своими впечатлениями о России. Перед поездкой на чемпионат мира по футболу его пугали будущими проблемами. И каково же было его удивление, когда оказалось, что все наоборот.

Молодой человек объехал несколько городов. Побывал он, в том 
6 июля 2018, 11:37
Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.

Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным 

5 июля 2018, 09:54
«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.

Во время встречи у самарцев 

28 июня 2018, 03:41
370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От 

25 июня 2018, 03:21
Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Накануне болельщики из Дании и Австралии приняли участие в необычной самарской вечеринке на борту теплохода. Ее организовал самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Впереди еще четыре матча ЧМ-2018 в столице губернии - перед каждым пройдет такой же праздник. Все доходы пойдут 

21 июня 2018, 04:41
Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. 

21 июня 2018, 11:28
Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

В Самаре бассейны ЦСКА закроют на ремонт. Открытый бассейн прекратит работу с 1 июня. Еще через месяц, с 1 июля, перестанут пускать в закрытый бассейн, а также тренажерный зал, передает 63.ru. По словам представителей администрации спортобъекта, будут проведены профилактические 
25 мая 2018, 02:13
Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

В Москве завершился чемпионат России по современному пятиборью в эстафетах. Самарский дуэт, в который входят Ольга Карманчикова (Самарский филиал ЦСКА) и Анастасия Васильева завоевали золотые награды с результатом – 1345 очков. Отметим, что перед последним этапом Ольга Карманчикова с напарницей 

22 сентября 2017, 05:21
Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

«Крылья Советов» ожидаемо уступили в Москве ЦСКА, показав, тем не менее, достойную игру. На новом стадионе армейцев самарцы играли впервые. Сдерживали атаки хозяев поля до 15-й минуты, когда мяч полетел в створ ворот Гиорги Лория, по сути, в первый раз.

Голкипер 

3 апреля 2017, 10:56
«Крылья Советов» уступили ЦСКА со счетом «1:2» в Самаре

«Крылья Советов» уступили ЦСКА со счетом «1:2» в Самаре

В воскресенье, 18 сентября, в Самаре состоялся матч седьмого тура чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА (Москва). Матч завершился поражением самарского клуба, сообщает официальный сайт ФК «КС».

Игра проходила на стадионе «Металлург». С трибун за матчем наблюдали более 11 тысяч человек. 

19 сентября 2016, 11:52
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