За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако …