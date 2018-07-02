В Самаре 31-летний иностранец потерял все свои деньги, банковские карты и документы. Инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале. В субботу, 30 июня, полицейские – сотрудники патрульно-постовой службы нашли на вокзале забытое кем-то портмоне. Владельца установили: им оказался иностранный гражданин 1987 года рождения. Оказалось, что уже через 15 минут он должен был уехать из города на поезде «Самара – Москва». Полицейские выяснили, в какой вагон мужчина купил билет, и отправились к составу. Владелец портмоне уже бежал навстречу стражам порядка. Мужчине вручили потерянную вещь. Перед отправлением он успел проверить документы и пересчитал деньги, все было на месте, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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