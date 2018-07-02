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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Бразилии и Мексики. Напомним, «делегации болельщиков» из этих стран в числе самых многочисленных. По данным РФС, бразильцы купили более 70 тысяч 
2 июля 2018, 10:59
Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сегодня, 2 июля, стадион «Самара Арена» примет пятый и предпоследний матч чемпионата мира по футболу. В рамках 1\8 финала мундиаля встретятся сборные Бразилии и Мексики. Обе команды завоевали право на выход в плей-офф по результатам матчей группового этапа.

Напомним, что для 

2 июля 2018, 10:22
Названа программа фестиваля болельщиков 2 июля в Самаре

Названа программа фестиваля болельщиков 2 июля в Самаре

В Самаре объявлена программа фестиваля болельщиков FIFA на 2 июля. Напомним, сегодня на стадионе «Самара Арена» состоится пятый в городе матч ЧМ-2018: в 1/8 финала сыграют сборные Бразилии и Мексики. Фестиваль болельщиков в Самаре проходит на площади Куйбышева, которая считается 

2 июля 2018, 09:32
Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
29 июня 2018, 10:16
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

В Самару на ЧМ-2018 приехали иностранные полицейские. Их в день матча ЧМ-2018 между сборными Австралии и Дании видели в фан-зоне на площади Куйбышева. За день до этого сотрудникам правоохранительных органов провели экскурсию в музее Алабина. В соцсети появились фотографии. Самарцы 
22 июня 2018, 11:53
Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

4-этажное здание на 300 человек возведут в Управленческом.
21 июня 2018, 03:31
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19
Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить 

19 июня 2018, 09:03
Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет.  Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 

17 мая 2018, 12:38
В Самаре полицейские разыскали мать найденного на улице малыша

В Самаре полицейские разыскали мать найденного на улице малыша

В Самаре полицейские разыскали мать ребенка, найденного на улице в Куйбышевском районе города. Во вторник, 8 мая, инспектору по делам несовершеннолетних позвонил директор местной школы. Женщина рассказала, что родители школьников привели незнакомого малыша – он гулял около учебного заведения один, 

10 мая 2018, 05:25
В Самаре экс-сотрудник вуза британец Ричард Бочиус дал интервью по поводу своего ареста

В Самаре экс-сотрудник вуза британец Ричард Бочиус дал интервью по поводу своего ареста

Экс-сотрудник самарского вуза британец Ричард Бочиус, подозреваемый в хранении наркотиков, рассказал о том, как 24 августа проходил обыск в его съемной квартире.

По словам иностранца, их с коллегой по работе Еленой Станкевич остановили в подъезде сотрудники полиции, вытащили на 
28 августа 2015, 07:39
В Сети набирает популярность ролик про приключения иностранца в Самаре весной

В Сети набирает популярность ролик про приключения иностранца в Самаре весной

Четырехминутное видео – интервью с испаноговорящим туристом, посетившим столицу 63-го региона, в эфире иностранной телекомпании. Мужчина невероятно заразительно смеется, когда рассказывает о том, что ему пришлось пережить на самарских дорогах. Сначала, по его словам, такси провалилось в яму «почти по 
31 марта 2015, 04:13
Из Самары депортировали африканского студента-бизнесмена

Из Самары депортировали африканского студента-бизнесмена

Судебные приставы отправили на родину гражданина Камеруна, который незаконно находился на территории России. Известно, что он приехал в Самару на учебу в одном из вузов. Однако «не сильно утруждал себя познаниями наук, а все свое внимание обратил на претворение в 
16 марта 2015, 12:33
В Самаре иностранец после ДТП избил автомобилиста и забрал его машину

В Самаре иностранец после ДТП избил автомобилиста и забрал его машину

Полицейские задержали Самаре гражданина одной из соседних республик, подозреваемого в разбойном нападении. По данным ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 января. В органы внутренних дел обратился 38-летний житель Самары, работающий строителем по 

7 февраля 2014, 04:19
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