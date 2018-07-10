11
29
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     888       888b    888   .d8888b.        888  888       888 
                     888       8888b   888  d88P  Y88b       888  888   o   888 
                     888       88888b  888  888    888       888  888  d8b  888 
 88888b.    .d8888b  88888b.   888Y88b 888  888          .d88888  888 d888b 888 
 888 "88b  d88P"     888 "88b  888 Y88b888  888         d88" 888  888d88888b888 
 888  888  888       888  888  888  Y88888  888    888  888  888  88888P Y88888 
 888 d88P  Y88b.     888  888  888   Y8888  Y88b  d88P  Y88b 888  8888P   Y8888 
 88888P"    "Y8888P  888  888  888    Y888   "Y8888P"    "Y88888  888P     Y888 
 888                                                                            
 888                                                                            
 888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет

Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет

В Самаре купят 535 подарочных наборов конфет за 344 тысячи рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет муниципальный «Центр информационно-хозяйственного обеспечения». Тендер разбит на 2 части. 

 

К каждому набору есть свои требования, как по оформлению, так и по составу. 

9 июля 2018, 05:41
«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город 
10 мая 2018, 04:11
АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. 

9 апреля 2018, 10:20
В Британии продают дом художника Джона Констебля

В Британии продают дом художника Джона Констебля

200-летний особняк оценили более чем в 5 миллионов долларов.
15 марта 2018, 03:57
В блогах: про красоту и самарские остановки

В блогах: про красоту и самарские остановки

Блогер Дмитрий Павлов предложил «пообщаться на тему остановочных павильонов». «Какие из них самарцам больше нравятся? Эта тема очень актуальна перед началом чемпионата, ведь город должен поразить гостей своей красотой. Раньше все 
23 января 2018, 07:00
В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре на остановках общественного транспорта к ЧМ-2018 по футболу заменят интервальные табличики. Эта работа предусмотрена в рамках подготовки и ведется по мере финансирования, сообщил представитель городского департамента транспорта в соцсети Twitter в ответ на вопрос пользователя. Самарцы отмечают, что 

11 декабря 2017, 01:52
Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
 
«А Самара то 
9 апреля 2017, 04:50
ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, 

17 февраля 2017, 03:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх