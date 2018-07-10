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Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет
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9 июля 2018, 05:41
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«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество
Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город …
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10 мая 2018, 04:11
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АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. …
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9 апреля 2018, 10:20
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В Британии продают дом художника Джона Констебля
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15 марта 2018, 03:57
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В блогах: про красоту и самарские остановки
Блогер Дмитрий Павлов предложил «пообщаться на тему остановочных павильонов». «Какие из них самарцам больше нравятся? Эта тема очень актуальна перед началом чемпионата, ведь город должен поразить гостей своей красотой. Раньше все …
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23 января 2018, 07:00
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В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички
В Самаре на остановках общественного транспорта к ЧМ-2018 по футболу заменят интервальные табличики. Эта работа предусмотрена в рамках подготовки и ведется по мере финансирования, сообщил представитель городского департамента транспорта в соцсети Twitter в ответ на вопрос пользователя. Самарцы отмечают, что …
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11 декабря 2017, 01:52
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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»
«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
«А Самара то …
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9 апреля 2017, 04:50
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ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях
Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, …
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17 февраля 2017, 03:59