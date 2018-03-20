В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.
Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.
"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с готовой к реализации незамерзающей жидкостью общим объемом 32 тысячи литров. Как показала проведенная экспертиза, изъятая продукция не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В руках правоохранителей оказался и организатор цеха. Им оказался 35-летний житель Автограда. СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
Следствие продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти
|
20 марта 2018, 01:36
|
Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области
|
20 марта 2018, 12:52
|
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле
Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. …
|
20 марта 2018, 11:49
|
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти
Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект …
|
20 марта 2018, 11:01
|
Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти
|
20 марта 2018, 10:26
|
Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти
|
20 марта 2018, 09:52
|
Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти
19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.
О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и …
|
20 марта 2018, 09:35
|
Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре
Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.
Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В …
|
19 марта 2018, 03:06
|
Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района
Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта …
|
12 марта 2018, 11:07
|
Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре
48-летний самарец организовал бизнес по производству «паленки» в подсобном помещении жилого дома. Как показала экспертиза, изготавливаемая жидкость не просто не соответствует ГОСТу, но и может причинить вред здоровью и жизни граждан. Как выяснили правоохранители, реализовывал он свой фальсификат в одном …
|
2 марта 2018, 10:27
|
Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре
|
26 февраля 2018, 02:42