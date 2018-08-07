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Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал
В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.
Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со …
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7 августа 2018, 12:18
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Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей
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7 августа 2018, 12:17
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Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области
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7 августа 2018, 11:38
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Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта
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7 августа 2018, 10:56
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«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке
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6 августа 2018, 01:26
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Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка
Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится …
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6 августа 2018, 11:52
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«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт
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3 августа 2018, 01:25
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На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины
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3 августа 2018, 10:02
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В Гранном утонул 34-летний мужчина
Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
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31 июля 2018, 05:11
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Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»
В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии.
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31 июля 2018, 11:48
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У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ
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30 июля 2018, 02:35
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«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой
В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований …
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30 июля 2018, 09:11