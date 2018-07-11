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Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам
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3 июля 2018, 01:02
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Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области
Судебным приставам пришлось плотно поработать с должником из Хворостянского района Самарской области. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. За долгое время он задолжал 470 тысяч рублей.
Мужчину пытались заставить одуматься, посадив под арест на 10 суток. Однако эта …
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29 июня 2018, 11:32
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Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском
Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», …
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13 июня 2018, 11:02
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850 млн рублей задолжали родители своим детям в Самаре
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4 июня 2018, 10:08
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В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной
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22 мая 2018, 02:12
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Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт
В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него …
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15 мая 2018, 03:31
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Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске
На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.
Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, …
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4 апреля 2018, 12:37
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Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка
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30 марта 2018, 05:43