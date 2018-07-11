11
44
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Жителя Красноглинского района Самары приговорили к обязательным работам из-за нежелания платить деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. В качестве алиментов он должен был отдавать четверть всех заработков, но c исполнением решения суда не спешил. В итоге накопился долг на 150 тысяч 

3 июля 2018, 01:02
Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области

Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области

Судебным приставам пришлось плотно поработать с должником из Хворостянского района Самарской области. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. За долгое время он задолжал 470 тысяч рублей.

Мужчину пытались заставить одуматься, посадив под арест на 10 суток. Однако эта 

29 июня 2018, 11:32
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», 

13 июня 2018, 11:02
850 млн рублей задолжали родители своим детям в Самаре

850 млн рублей задолжали родители своим детям в Самаре

В Самарской области совокупный долг нерадивых родителей, которые отказываются выплачивать алименты своим детям, сейчас превышает 850 миллионов рублей. Таких граждан порядка 10,5 тысяч человек. С 2014 года фиксируется тренд на постепенное улучшение ситуации. Четыре года назад тех, кто не платил 

4 июня 2018, 10:08
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него 

15 мая 2018, 03:31
Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске

Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске

На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.

Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, 

4 апреля 2018, 12:37
Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария произошла вечером 29 марта в Чапаевске. 31-летний водитель на автомобиле «Nissan Navara» ехал по улице Дорожной со стороны Вокзальной. На одном из участков мужчина превысил скорость, не справился с управлением и после этого врезался в столб, а потом в 

30 марта 2018, 05:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх