В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек За неделю, с 28 января по 3 февраля, в Самарской области слегли с гриппом или ОРВИ 12 557 человек. Причем, большинство пациентов живет в Самаре — 5565 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 4 февраля заболеваемость регистрируется …