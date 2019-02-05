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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части

Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части

По информации синоптиков, с вечера вторника, 5 февраля, до 19:00 среды, 6 февраля, в Самарской области ожидаются сильный снег и метель. Кроме того, прогнозируют сильный юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью на территории городов будет проводиться уборка улиц. Жителей 
5 февраля 2019, 07:00
В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

За неделю, с 28 января по 3 февраля, в Самарской области слегли с гриппом или ОРВИ 12 557 человек. Причем, большинство пациентов живет в Самаре — 5565 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 4 февраля заболеваемость регистрируется 
5 февраля 2019, 05:30
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли 
5 февраля 2019, 03:59
Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег 
4 февраля 2019, 01:45
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных 
2 февраля 2019, 02:27
В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, 
30 января 2019, 10:48
Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

В ночь на вторник, 22 января, на улицы областной столицы вышли 332 единицы снегоуборочной техники — самосвалы, погрузчики, дорожные комбинированные машины, МТЗ-80 (щетка) и МТЗ (нож), а также 195 человек. Снегопад оккупировал город с прошлого вечера, и теперь коммунальщикам придется 
22 января 2019, 09:08
В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева

В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева

Во вторник, 15 января, жители областной столицы стали свидетелями ЧП на улице Куйбышева: с крыши здания, расположенного по левой стороне дороги, сошла настоящая лавина, снежные массы вынесло на проезжую часть перед проезжающими мимо машинами. Момент происшествия записала камера видеорегистратора одного 
16 января 2019, 12:35
«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега

«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега

Жителей Сызрани привело в состояние настоящего шока трудолюбие 80-летней бабушки, которая невзирая на преклонные годы решила сама почистить от снега большую уличную лестницу. Сызранцы знают, что очисткой участка должны заниматься соответствующие службы города, однако бабулькой все же восхищаются.
 
12 января 2019, 04:21
В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

Жители поселка Новосемейкино из Красноярского района области смогли необычно намекнуть местным властям на некачественную уборку улиц в зимний сезон. Они собрали не вывезенный вовремя снег и засыпали им вход в здание районной администрации. Горка получилась приличная - почти в рост 
29 декабря 2018, 03:46
Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Более 600 машин чистили от снега улицы Самары

Ночью в Самаре боролись с последствиями снегопада. По данным синоптиков, за сутки выпала 1/10 часть месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. Дополнительные сложности создает высокая влажность. Ночью 19 марта улицы Самары от снега убирали 358 машин.  Всего в течение суток 

19 марта 2018, 11:44
В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники

В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники

В Самаре в эту пятницу прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники. Степень ее готовности к зимнему сезону оценил глава города Олег Фурсов.
Общая протяженность дорог в Самаре - более 1000 километров. В этом году от снега их будут очищать более 300 

20 октября 2017, 05:58
На АвтоВАЗе начнут выпускать коммунальную технику

На АвтоВАЗе начнут выпускать коммунальную технику

До 15% российского рынка коммунальной техники может отвоевать продукция нового предприятия, которое вскоре появится в Самарской области. Об этом шла речь на встрече губернатора Николая Меркушкина с представителями швейцарской компании Boschung. Производство будет организовано на площадке АвтоВАЗа, который предоставит для 

25 августа 2017, 10:07
Самара покупает ассенизационную машину

Самара покупает ассенизационную машину

Мэрия Самары объявила тендер на приобретение спецтехники для коммунального хозяйства. Цена контракта - 46 миллионов рублей. Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, победитель конкурса должен поставить 5 фронтальных погрузчиков, 4 коммунально-уборочных машины и 4 мини-погрузчика, по 2 самосвала, автогидроподъемника, экскаватора, 
10 июля 2015, 05:08
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