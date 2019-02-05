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Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части
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5 февраля 2019, 07:00
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В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек
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5 февраля 2019, 05:30
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»
Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли …
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5 февраля 2019, 03:59
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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку
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2 февраля 2019, 03:52
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В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных …
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2 февраля 2019, 02:27
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В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки
Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, …
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30 января 2019, 10:48
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Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины
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22 января 2019, 09:08
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В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева
Во вторник, 15 января, жители областной столицы стали свидетелями ЧП на улице Куйбышева: с крыши здания, расположенного по левой стороне дороги, сошла настоящая лавина, снежные массы вынесло на проезжую часть перед проезжающими мимо машинами. Момент происшествия записала камера видеорегистратора одного …
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16 января 2019, 12:35
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«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега
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12 января 2019, 04:21
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В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации
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29 декабря 2018, 03:46
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Более 600 машин чистили от снега улицы Самары
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19 марта 2018, 11:44
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В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники
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20 октября 2017, 05:58
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На АвтоВАЗе начнут выпускать коммунальную технику
До 15% российского рынка коммунальной техники может отвоевать продукция нового предприятия, которое вскоре появится в Самарской области. Об этом шла речь на встрече губернатора Николая Меркушкина с представителями швейцарской компании Boschung. Производство будет организовано на площадке АвтоВАЗа, который предоставит для …
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25 августа 2017, 10:07
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Самара покупает ассенизационную машину
Мэрия Самары объявила тендер на приобретение спецтехники для коммунального хозяйства. Цена контракта - 46 миллионов рублей. Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, победитель конкурса должен поставить 5 фронтальных погрузчиков, 4 коммунально-уборочных машины и 4 мини-погрузчика, по 2 самосвала, автогидроподъемника, экскаватора, …
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10 июля 2015, 05:08
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