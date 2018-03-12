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Материалы по теме:

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.

Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

С 17 по 21 марта в Сызрани пройдет всероссийский хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка». В состязаниях примут участие юные спортсмены в возрасте 11 лет. За главный приз будут бороться восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и 
12 марта 2018, 03:03
Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Очередной инцидент на общественном транспорте произошел в Сызрани 9 марта. 30-летний водитель маршрутки вел свою машину по улице Октябрьской в направлении Смирницкой. В районе дома №48 шофер резко затормозил перед пешеходным переходом. Из-за этого упала пассажирка автобуса.

Женщина сама 
12 марта 2018, 01:21
Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Необычную операцию провели сызранские спасатели 8 марта. Супружеская пара из села Бестужевка решила отправиться в город по льду реки Волги. Мужчина и женщина пошли в путь ночью, и в итоге они сбились с дороги и заблудились. Когда сельчане начали замерзать, 
12 марта 2018, 09:49
Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Сегодня, 9 марта, рано утром в самарском поселке Мехзавод случался крупный пожар. Там загорелся частный дом, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжало пожарное подразделение из 16 человек личного 
9 марта 2018, 03:40
Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

7 марта в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. В 13:00 на пересечении улиц Свердлова и Победы прямо на ходу загорелся автобус ПАЗ. Машина шла с ремонта, поэтому пассажиров внутри салона не было. Огонь не распространился дальше моторного отсека, 
7 марта 2018, 02:49
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
5 марта 2018, 03:30
Более 20 человек тушили крышу частного дома в Тольятти

Более 20 человек тушили крышу частного дома в Тольятти

Вечером 20 февраля в Тольятти произошел крупный пожар. В 17:35 на улице Уральской загорелась крыша частного дома. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

На ликвидацию возгорания прибыл 21 человек на 5 спецмашинах. К 17:44 пожар был локализован, а спустя еще 

21 февраля 2018, 09:46
23 пожарных тушили девятиэтажку в Сызрани

23 пожарных тушили девятиэтажку в Сызрани

В ночь на 2 февраля в жилом доме в Сызрани произошел пожар. Примерно в 01:02 в девятиэтажной постройке на улице Ватутина загорелись домашние вещи. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров.

На борьбу с огнем выдвинулись 23 человека и 6 единиц 

2 февраля 2018, 08:34
12 человек тушили горящий барак в Жигулевске

12 человек тушили горящий барак в Жигулевске

Вечером 29 января в Жигулевске произошел пожар. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 21:37. На улице Первомайской загорелся барак. К счастью, жильцов в этой постройке не было, так как здание давно расселили.

Пожар охватил 30 квадратных метров площади. 

30 января 2018, 09:31
Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар

Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар

В среду, 1 ноября, в исправительной колонии №6 случился пожар. По данным УФСИН России по Самарской области, около трех часов дня загорелся навес над пилорамой на производственном участке промышленной зоны учреждения.
Пожарные незамедлительно принялись тушить огонь, также были вызваны сотрудники 

2 ноября 2017, 11:35
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