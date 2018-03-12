В ночь на 2 февраля в жилом доме в Сызрани произошел пожар. Примерно в 01:02 в девятиэтажной постройке на улице Ватутина загорелись домашние вещи. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров.

На борьбу с огнем выдвинулись 23 человека и 6 единиц …