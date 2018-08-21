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Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти
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21 августа 2018, 10:49
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На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
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21 августа 2018, 09:53
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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
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21 августа 2018, 09:37
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10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре
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21 августа 2018, 08:49
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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На Волге судебные приставы ловили должников из Самары
В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». …
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18 июня 2018, 11:58
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В новогодние праздники в аэропорту Самары будут ловить должников
В новогодние праздники самарских должников будут ловить в аэропорту Курумоч, предупреждает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Дежурство сотрудников начнется 29 декабря, закончится - 9 января. Они будут работать круглосуточно. По состоянию на 22 декабря в России действует около 1 …
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29 декабря 2017, 08:01
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В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году
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11 декабря 2017, 05:21
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В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей
Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.
«Если должник в течение двух и …
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6 декабря 2017, 08:04