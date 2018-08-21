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Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

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На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

Полицейские расследуют обстоятельства аварии в областной столице, в которой был травмирован ребенок. В понедельник, 20 августа, в 17:15 68-летний водитель ехал на легковушке «Лада Калина» по Московскому шоссе из микрорайона «Крутые ключи» в поселок Мехзавод. Напротив дома № 30 по 
21 августа 2018, 08:49
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». 

18 июня 2018, 11:58
В новогодние праздники в аэропорту Самары будут ловить должников

В новогодние праздники в аэропорту Самары будут ловить должников

В новогодние праздники самарских должников будут ловить в аэропорту Курумоч, предупреждает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Дежурство сотрудников начнется 29 декабря, закончится - 9 января. Они будут работать круглосуточно. По состоянию на 22 декабря в России действует около 1 

29 декабря 2017, 08:01
В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

Это в два раза больше, чем в прошлом. Всего в отношении неплательщиков было возбуждено 12 тысяч исполнительных производств, а закончено тысячей меньше. Самый большой долг на сегодняшний момент — 1,5 миллиона рублей, минимальный — 10 тысяч.
 
«Значительного роста должников 

11 декабря 2017, 05:21
В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.

«Если должник в течение двух и 

6 декабря 2017, 08:04
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