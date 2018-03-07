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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во 

6 марта 2018, 11:52
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

5 марта 2018, 02:56
Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет

Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет

К полицейским поступила оперативная информация о том, что житель поселка Новосемейкино может быть причастен к незаконном обороту наркотиков. 35-летнего подозреваемого задержали около одного из домов на улице Рудничной. Во время досмотра в присутствии понятых у мужчины нашли сверток с порошком, 

2 марта 2018, 05:40
Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии заметили на бульваре Гая подозрительный автомобиль «Лада Приора». Легковушка ехала по дороге, сильно петляя. В какой-то момент она чуть не врезалась в припаркованную на обочине машину.

Автолюбителя решили остановить. При проверке документов выяснилось, что 36-летний водитель некоторое 

1 марта 2018, 10:51
К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

В Самаре на базе учебных заведений организуют пункты размещения силовиков, которые приедут в город для работы на ЧМ-2018. Сотрудников Росгвардии примут четыре школы – 76, 81, 108, а также 92, где гвардейцам предоставят только пришкольную территорию, сообщил в городской думе. 

28 февраля 2018, 11:39
Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти

Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти

Сотрудники тольяттинской полиции ликвидировали нарколабораторию. Производство запрещенных веществ было организовано в одной из квартир в Комсомольском районе города. Там имелось все необходимое оборудование и прекурсоры. Они были обнаружены правоохранителями.

Лабораторию удалось «накрыть» вскоре после задержания 31-летнего жителя Автограда. Подозреваемого остановили на 

27 февраля 2018, 08:46
Более килограмма «травки» нашли полицейские у жителя Самарской области

Более килограмма «травки» нашли полицейские у жителя Самарской области

К полицейским поступила информация о том, что житель Борского района хранит у себя крупную партию наркотиков. Подозреваемый был задержан дома. Во время обыска правоохранители обнаружили 1047,25 грамма запрещенных веществ растительного происхождения. Хранение наркотика в таких количествах считается особо крупным размером.

На 

26 февраля 2018, 01:38
В Новокуйбышевске наркополицейские изъяли более 600 грамм наркотиков

В Новокуйбышевске наркополицейские изъяли более 600 грамм наркотиков

Сегодня, 2 июля, об этом сообщила пресс-служба УФСКН России по Самарской области. В Новокуйбышевске задержан 45-летний безработный мужчина, ранее судимый. У него обнаружили бутылку, в которой оказалось 402 грамма гашишного масла. Эти данные подтвердились в ходе экспертизы. В ходе обыска 
2 июля 2015, 03:43
В Самаре сотрудники ДПС изъяли гашиш у жителя Ульяновска

В Самаре сотрудники ДПС изъяли гашиш у жителя Ульяновска

97 граммов наркотического вещества нашли у 19-летнего жителя Ульяновска. Он был задержан в Самаре сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения. Зелье было спрятано в пачке из-под сигарет. Экспертиза подтвердила, что у нарушителя ПДД изъято наркотическое вещество гашиш. Возбуждено уголовное 

7 мая 2014, 03:22
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