Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет К полицейским поступила оперативная информация о том, что житель поселка Новосемейкино может быть причастен к незаконном обороту наркотиков. 35-летнего подозреваемого задержали около одного из домов на улице Рудничной. Во время досмотра в присутствии понятых у мужчины нашли сверток с порошком, …