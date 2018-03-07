На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.
Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли у него с собой вещей, запрещенных для свободного оборота. Он признался, что у него имеются наркотики. На место была вызвана оперативная группа полиции. В присутствии понятых у нарушителя спокойствия изъяли 39 граммов гашиша.
На молодого человека заведено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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