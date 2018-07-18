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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом.  В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.

Проведенная проверка показала, 
16 июля 2018, 01:17
В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат

В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат

В Сызрани сотрудники местного краеведческого музея уберегли уникальный экспонат – непочатую почти 30 лет бутылку «Пшеничной» водки.
 
Как пишет КТВ-ЛУЧ, 13 июля хранитель музейных предметов указанного учреждения сообщила о случае, который произошёл во время посещения московскими туристами выставки 
14 июля 2018, 02:23
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

В среду, 11 июля, будет отключено электроснабжение на 22 улицах Сызрани. Причиной стала не авария: в городе будут вестись плановые ремонтные работы. С 09:00 отключат электричество в домах в границах улицы Магистральной, Батрацких выселок и поселка Композиторов.

Отключение затронет 
11 июля 2018, 09:23
Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ

Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ

10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.

«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по 

9 июля 2018, 02:37
Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти

Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти

В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия 

3 июля 2018, 05:03
Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».

Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. 

21 июня 2018, 02:51
Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев 
19 июня 2018, 01:15
12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.

Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после 

9 июня 2018, 01:42
Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:

• «Пиро-Шоу» г. 

6 июня 2018, 10:04
27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы 

25 мая 2018, 03:01
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