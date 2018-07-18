10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.

«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по …