4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.
Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей будут встречать волжскими дарами. Продажа кулинарных деликатесов из рыбы и раков пройдёт на площадке под названием «Гастрономические миниатюры».
Кроме того, участники фестиваля смогут приобрести сувениры, поучаствовать в конкурсах и послушать концерт.
|
«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме
Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом. В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.
Проведенная проверка показала, …
|
16 июля 2018, 01:17
|
В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат
В Сызрани сотрудники местного краеведческого музея уберегли уникальный экспонат – непочатую почти 30 лет бутылку «Пшеничной» водки.
Как пишет КТВ-ЛУЧ, 13 июля хранитель музейных предметов указанного учреждения сообщила о случае, который произошёл во время посещения московскими туристами выставки …
|
14 июля 2018, 02:23
|
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре
|
13 июля 2018, 09:42
|
В среду вечером баня горела в Сызрани
|
12 июля 2018, 09:25
|
Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани
|
11 июля 2018, 09:23
|
Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ
10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.
«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по …
|
9 июля 2018, 02:37
|
Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти
В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия …
|
3 июля 2018, 05:03
|
Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре
24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».
Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. …
|
21 июня 2018, 02:51
|
Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару
В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев …
|
19 июня 2018, 01:15
|
12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
|
9 июня 2018, 01:42
|
Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре
12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:
• «Пиро-Шоу» г. …
|
6 июня 2018, 10:04
|
27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!
В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы …
|
25 мая 2018, 03:01