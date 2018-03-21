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Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти
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20 марта 2018, 01:36
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Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти
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20 марта 2018, 09:52
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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре
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20 марта 2018, 09:01
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Два человека пострадали в ДТП под Сызранью
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19 марта 2018, 04:31
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой
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16 марта 2018, 03:41
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Крупное ДТП в Нефтегорском районе: погибли два человека
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6 февраля 2018, 01:20
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В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford
В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик. ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд …
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28 декабря 2017, 03:40
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Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе
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9 декабря 2017, 03:27
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Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии
В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз …
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5 декабря 2017, 10:25
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В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку
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16 ноября 2017, 09:39
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В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»
Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. …
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12 ноября 2017, 03:50
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Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате
На директора «Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района Самарской области «Содействие» (МФПМП «Содействие») завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества», сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Согласно материалам следователей, преступление было совершено в прошлом …
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19 октября 2017, 10:45