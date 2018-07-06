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На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»
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6 июля 2018, 08:35
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Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция
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5 июля 2018, 02:32
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На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками
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5 июля 2018, 12:46
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После ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта у стадиона «Самара Арена»
После окончания чемпионата мира по футболу в Самаре планируют изменить транспортную логистику около нового стадиона.
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5 июля 2018, 11:15
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Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России
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30 мая 2018, 11:17
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"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"
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28 апреля 2018, 09:31
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Туристический рынок по международным сообщениям "просел" на 50%
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3 марта 2015, 08:27