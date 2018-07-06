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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

В четверг, 5 июля, игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались в Москве, а затем вылетели на второй летний учебно-тренировочный сбор в Австрию. Самарская команда остановится в местечке Гайнбург и сыграет четыре контрольных матча. 
 
- Готовиться к сезону в Австрии «Крылья 
6 июля 2018, 08:35
Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция

Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция

В субботу, 7 июля, вход на стадион «Самара Арена» откроется в 15:00. Напомним, что в этот день в нашем городе пройдет последняя, шестая игра Мундиаля - матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу на поле сразятся сборные Швеции и Англии. Поддержать свою 

5 июля 2018, 02:32
На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
После ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта у стадиона «Самара Арена»

После ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта у стадиона «Самара Арена»

После окончания чемпионата мира по футболу в Самаре планируют изменить транспортную логистику около нового стадиона. 
 
- По окончании ЧМ-18 логистика будет меняться (около стадиона), поскольку мы сейчас работаем в рамках определенных правил и требований. Будут сделаны парковки для болельщиков «Крыльев 
5 июля 2018, 11:15
Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Во время чемпионата мира по футболу в России снизится турпоток: по подсчетам Ассоциации туроператоров, в июне-июле Россия недосчитается до 700 тысяч своих «классических» туристов, то есть примерно 90% от их обычного числа. Но это не станет проблемой - болельщики компенсируют 
30 мая 2018, 11:17

"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"

28 апреля "Крылья Советов" сыграли первый тестовый матч на стадионе "Самара Арена". Игра проходила в рамках 35 тура первенства ФНЛ, соперником волжан стал воронежский "Факел*.
 
Матч начался для "КС" неудачно, на 2-й минуте Максим Кузьмин вывел воронежцев вперёд. Отыгрались самарцы только 
28 апреля 2018, 09:31
Туристический рынок по международным сообщениям

Туристический рынок по международным сообщениям "просел" на 50%

По всем международным направлениям турпоток из Самары снизился на 50%. Больше всего пострадала Европа, говорят представители турагентств. Туры туда покупают единицы. Причина в высоком курсе евро и необходимости получать визу. Так, неделя в "городе любви" Париже будет стоить 90 тысяч рублей 
3 марта 2015, 08:27
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