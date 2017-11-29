Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с главами муниципалитетов. Хуже всего ситуация в Самаре: не начаты работы по шести объектам, а в парке Металлургов есть претензии по качеству.
Выяснилось, что при благоустройстве многие главы муниципалитетов пренебрегают просьбами и предложениями жителей. Дмитрий Азаров обратил на это особое внимание и попросил исправить ситуацию.
«Мы сделаем публичные обсуждения в каждом муниципальном образовании тех общественных пространств, которые будем выносить на реконструкцию и благоустройство в последующем периоде. Именно так будем работать», — заявил Дмитрий Азаров, врио Губернатора Самарской области
В этом году в Самарской области на реализацию госпрограммы по благоустройству из федерального бюджета выделили почти миллиард рублей — больше, чем другим регионам. Столько же добавили из региональной казны. Работы велись в 34 муниципалитетах. Пока отремонтировано 882 двора, в планах — полторы тысячи.
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