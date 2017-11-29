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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Фото в блогах: во что превратился газон на улице Советской Армии

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Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области

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Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области. Волжского района и города Чапаевска.
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Сразу два самарских проекта оказались в числе лучших на федеральном конкурсе муниципальных практик

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Муниципалитетам нужно увеличивать доходы

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24 декабря 2013, 06:03
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