В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия" Температура воздуха в Самаре в эти дни колеблется около от +1 до -6 градусов и уже выпал первый снег. В таких условиях приводить город в порядок можно с целым рядом ограничений. Об этом речь зашла на расширенном заседании фракции «Единая …