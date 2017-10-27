В Самаре 4 ноября на площади Куйбышева, которая пока закрыта на капремонт, состоится праздничное мероприятие в честь Дня народного единства. В 12:00 на площади начнут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Самарцы смогут посетить виртуальную экскурсию, посвященную ЧМ-2018. Состоится фото- и автограф-сессии с участием послов ЧМ-2018. Покажут новые модели АвтоВАЗа – Lada Vesta SW и SW Cross. Пройдут спортивные состязания – по настольному футболу, сумофутболу, панна-футболу и сдача нормативов ГТО. Запланированы игры и мастер-классы для детей. В 14 часов начнется концерт с участием барабанного шоу Beat Makers, группы Bellini, коллектива «Волжские казаки» и другие. Хэдлайнером станет поп-группа Quest Pistols Show.
|
На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров
В Самаре ведется подготовка развлекательной программы во время ЧМ-2018. Фан-зона на площади Куйбышева, где сейчас завершается реконструкция, будет самой большой по площади среди всех городов-организаторов ЧМ-2018. Сейчас в Китае ищут завод, способный собрать экран площадью до 160 квадратных метров, который …
|
18 октября 2017, 11:46
|
Дома в Ленинском районе украсят инновационными светильниками за 2,5 млн рублей
Дома в историческом центре Самары оснастят подсветкой за 2 500 000 рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Средства планируют взять из бюджета Ленинского района. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит доставить светодиодный дюралайт и смонтировать его на фасады. Шнуры с белыми инновационными …
|
17 октября 2017, 12:08
|
В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года
|
13 октября 2017, 10:46
|
В Самаре завершается ремонт самой большой площади в Европе - имени Куйбышева
|
11 октября 2017, 06:07