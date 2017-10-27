На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров В Самаре ведется подготовка развлекательной программы во время ЧМ-2018. Фан-зона на площади Куйбышева, где сейчас завершается реконструкция, будет самой большой по площади среди всех городов-организаторов ЧМ-2018. Сейчас в Китае ищут завод, способный собрать экран площадью до 160 квадратных метров, который …