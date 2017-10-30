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Материалы по теме:

Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая 

30 октября 2017, 08:02
Землю вдоль Московского шоссе присмотрели тольяттинцы

Землю вдоль Московского шоссе присмотрели тольяттинцы

В Самаре не нашлось организаций, способных построить и содержать площадку для организации специализированного автотранспортного парка. Соответствующий тендер объявил департамент градостроительства. Объект должен появиться в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу в границах Московского шоссе, улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. 

26 октября 2017, 07:06
24 октября самарские спецназовцы отмечают профессиональный праздник

24 октября самарские спецназовцы отмечают профессиональный праздник

Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником военнослужащих 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова бригады специального назначения. Сейчас бригада дислоцируется в Тольятти. Её бойцы принимали участие в боевых действиях в Таджикистане и Чечне, в миротворческой миссии 

24 октября 2017, 05:39
В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали  100 лет со дня явления  чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Согласно преданию, уроженке Ташлы, временно проживавшей  в соседнем селе, во сне явилась Царица 

23 октября 2017, 12:46
На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта

На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта

Пункт досмотра грузового транспорта, который будет работать в Самаре во время ЧМ-2018, разместят на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе. Площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Территорию заасфальтируют и благоустроят, там оборудуют систему освещения. Установкой специального оборудования займется 

18 октября 2017, 01:57
В Англии придумали «умную зебру»

В Англии придумали «умную зебру»

Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
Пешеходный переход автоматически оказывается зеленого цвета. Длина зебры - 22 метра, однако в зависимости от числа идущих 

11 октября 2017, 03:14
Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов

Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект кабинета министров об увеличении штрафных санкций до 2,5 тыс. рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.
Как напоминает РИА Новости, в существовавшей редакции Кодекса об административных правонарушениях определен штраф в размере 1,5 тыс. 

11 октября 2017, 02:10
«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

Напомним, 29 сентября врио председателя правительства региона Александр Нефедов подписал закон о запрете передвижения фур по ряду маршрутов с 6 утра до 10 часов вечера. Как сообщили нам в областном Минтрансе, полное ограничение будет введено на улицах Ново-Садовой, Демократической, Волжском 

10 октября 2017, 06:11
Внимание на «зебре»: Штрафы для водителей за непропуск пешеходов хотят ужесточить

Внимание на «зебре»: Штрафы для водителей за непропуск пешеходов хотят ужесточить

В Российской Федерации в ближайшее время могут повысить санкции для водителей за непропуск пешеходов на «зебре». Как сообщают российские СМИ, данный законопроект одобрила Общественная палата.
Планируется разработать пакет соответствующих законодательных поправок. В частности, штраф за такое нарушение могут поднять с 

12 сентября 2017, 03:19
10 сентября Самара отметит День города

10 сентября Самара отметит День города

Во второе воскресенье сентября (в этом году оно выпадает на 10 число) Самара будет отмечать День города. Поскольку на площади Куйбышева сейчас идет ремонт, торжественные мероприятия состоятся на второй очереди Набережной.
Уже в 9 утра там развернутся 10 площадок с 

5 сентября 2017, 03:53
В блогах: Дыбенко к приему автобусов готова наполовину

В блогах: Дыбенко к приему автобусов готова наполовину

Тему транспорта поднимает блогер Алексей Перезнатнов (samarabus). Он рассказывает о подготовке улицы Дыбенко на участке у торгового центра "Космопорт" к запуску движения автобусов. "С 4 сентября на улицу Дыбенко от улицы Авроры до Советской Армии переносят трассу муниципальных маршрутов № 35 

4 сентября 2017, 08:00
День города – 2017: в Самаре устроят авиашоу и парад кораблей

День города – 2017: в Самаре устроят авиашоу и парад кораблей

10 сентября самарцы отпразднуют День города и его 431-ю годовщину. Главным местом праздника станет набережная Волги. Там организуют пять тематических площадок.
22 августа 2017, 12:07
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