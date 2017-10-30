В Самаре 4 ноября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. По этому случаю, на ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), на ул. Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской) будет частично запрещен проезд. По сообщению горадминистрации, на площади Куйбышева движение тоже будет разрешено не в полном объеме.
Также планируется запретить на вышеуказанных улицах стоянку автомобилей с 18:00 3 ноября до 22:00 4 ноября.
Движение общественного транспорта также будет изменено. В праздничный день 4 ноября с 10:00 до 22:00 автобусы под номерами 24 и 92 проедут по улицам Полевая, Галактионовская, Красноармейская, Куйбышева, а затем вернутся на свои маршруты.
Автобус № 297 будет объезжать перекрытую территорию по Самарской, Красноармейской, улице Куйбышева, после чего аналогично возобновит прежний маршрут.
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