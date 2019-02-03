Вчера, 2 февраля, поздно вечером в самарском поселке Толевый горел жилой двухэтажный дом. Оттуда было эвакуировано 40 человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительной версии пожарных, в бараке (так называют в народе старые 2-эажные здания послевоенной постройки) вспыхнули межкомнатные перекрытия. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.
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