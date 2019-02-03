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Материалы по теме:

В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В понедельник, 28 января, пожарные тушили автосервис на Ракитовском шоссе в Кировском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 15:04. По неизвестной причине горел утеплитель стены в автосервисе на площади 1 квадратный метр. На месте 
29 января 2019, 10:02
Два человека погибли на пожаре в двухэтажном бараке на Крейсерной

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном бараке на Крейсерной

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Крейсерной в Самаре поступило вчера, 25 января, в 17:27.
 
По информации регуправления ГУ МЧС, пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Из горящего барака были эвакуированы пятнадцать человек.
 
Пожар 

26 января 2019, 04:19
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги»

В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги»

В понедельник вечером из молла «Мега» в областной столице пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников. Пожарная сигнализация сработала в здании в 18:15. На место событий по повышенному рангу сложности сразу же выехали пожарные, из помещений ТЦ вывели 530 человек. После того, 
21 января 2019, 09:33
В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

Крупный пожар в центре Самары унес жизни трех человек. Сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме на улице Арцыбушевской поступило на пульт дежурного в 20:40 субботы, 19 января. На место выехали 74 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 28 единиц техники. 
20 января 2019, 10:58
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет 
16 ноября 2018, 08:46
В Тольятти эвакуировали людей из ТРЦ «Космос»

В Тольятти эвакуировали людей из ТРЦ «Космос»

В понедельник днем, 5 ноября, к торгово-развлекательному центру «Космос» в Центральном районе Тольятти прибыли сотрудники всех оперативных служб и ведомств. Из здания на улице Карла Маркса, 57, эвакуировали посетителей и персонал. Дело в том, что поступил вызов от неизвестного, который 
6 ноября 2018, 09:06
Автобус № 215 будет заезжать в поселок Толевый

Автобус № 215 будет заезжать в поселок Толевый

Со 2 декабря автобусный маршрут № 215 «Центральный автовокзал - пос. 113 км»  будет заезжать в поселок Толевый в вечернее время. Как сообщает городской департамент транспорта, рейсы будут осуществляться в 20:15 и 20:40 от Центрального автовокзала до поселка Толевый, далее 

28 ноября 2013, 05:00
Новости самарских блогов 25.12.2012

Новости самарских блогов 25.12.2012

Блоггер Игорь Кондратьев рассказал о руинах бывшего детского садика на улице Белгородской в поселке Толевом. Еще недавно здесь располагался детский клуб "Общение", пишет автор. Однако теперь он окончательно брошен и уже искалечен. Не хуже, чем многострадальный Дом культуры "Знамя". Кроме 

26 декабря 2012, 12:30
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