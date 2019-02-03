В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги» … В понедельник вечером из молла «Мега» в областной столице пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников. Пожарная сигнализация сработала в здании в 18:15. На место событий по повышенному рангу сложности сразу же выехали пожарные, из помещений ТЦ вывели 530 человек. После того,