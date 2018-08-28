|
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
|
28 августа 2018, 06:05
|
Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку
|
28 августа 2018, 05:44
|
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров
|
28 августа 2018, 05:33
|
Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей
|
24 августа 2018, 05:09
|
Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды
Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани.
|
24 августа 2018, 01:16
|
Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой
Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают …
|
24 августа 2018, 10:22
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды
Со вторника, 31 июля по 1 августа в Портпоселке Тольятти отключат холодную воду в домах на улицах Комзина, Инженерной, Морской, Набережной и Комсомольском шоссе. В эти сутки коммунальщики будут проводить промывку магистральных водопроводов. После того как холодное водоснабжение снова восстановится, …
|
30 июля 2018, 01:09