300 самарцев приняли участие в опросе, которое провели на территории Советского района Самары сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области.
Согласно ответам на вопросы анкеты было получено общественное мнение жителей старше 18 лет о качестве работы ОП No 3 Управления МВД России:
52% опрошенных доверяют полиции в обеспечении безопасности; 49,3% жителей положительно оценивает работу стражей порядка в своем районе.
Не доверяет сотрудникам полиции только 2% горожан, почти столько же оценивает негативно работу правоохранительных органов. Незащищенными себя чувствуют 9,3 % самарцев. Оставшиеся либо затруднились ответить, либо склонялись к ответам вроде "скорее положительно, чем негативно" и наоборот.
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После того как правоохранительные органы выяснили детали происшествия, было установлено, что взлома квартиры, из которой пропал ноутбук, не происходило.
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