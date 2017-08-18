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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самарца подозревают в краже имущества у собственной матери

Самарца подозревают в краже имущества у собственной матери

В полицию поступило заявление от жительницы города о пропаже ноутбука. Стоимость украденной вещи составила 20 600 рублей, сообщает сайт 63.мвд.рф.

После того как правоохранительные органы выяснили детали происшествия, было установлено, что взлома квартиры, из которой пропал ноутбук, не происходило.

Собранные материалы дела 

18 августа 2017, 03:43
Концерн «Калашников» презентовал электромотоциклы для полицейских

Концерн «Калашников» презентовал электромотоциклы для полицейских

Компания  «Калашников» презентовала электромотоциклы, созданные специально для российских правоохранителей. Первыми новые средства передвижения протестируют полицейские российской столицы.
В компании отметили, что после проведения испытаний электрических мотоциклов разработчики проанализируют все потенциальные недостатки своего детища и примут во внимание пожелания стражей порядка 

16 августа 2017, 03:33
Внимание, розыск!

Внимание, розыск!

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» разыскивают без вести пропавшего 43-летнего жителя г. Сызрань Морозова Сергея Леонидовича. 19 июля текущего года мужчина уехал в г. Ульяновск и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, 

15 августа 2017, 12:04
ВЦИОМ назвал главные проблемы россиян

ВЦИОМ назвал главные проблемы россиян

Граждане Российской Федерации считают, что наиболее актуальными для государства проблемами являются небольшие зарплаты и снизившийся уровень жизни. Такого мнения придерживаются свыше 25% респондентов. Вторым показателем по числу жалоб остается состояние экономики и осуществляемая социальная политика.
Эти сведения были получены в 

14 августа 2017, 05:41
В Самаре выбрали нового главу Советского района

В Самаре выбрали нового главу Советского района

Администрацию Советского района Самары возглавил Вадим Бородин. Прежде он занимал пост первого заместителя главы Промышленного района. За его кандидатуру депутаты Советского районного совета проголосовали единогласно. Напомним, бывший глава района Владимир Сафронов погиб в ночь с 11 на 12 июня в 
14 августа 2017, 04:50
Житель Чапаевска поехал в другой город разорять офисы микрозаймов

Житель Чапаевска поехал в другой город разорять офисы микрозаймов

В Самарской области задержан подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов. Это 24-летний житель Чапаевска. По версии силовиков, он причастен к нападению на сотрудника микрофинансовой организации в Новокуйбышевске.

Преступление было совершено 7 августа, днем. В офис на улице Пирогова зашел мужчина 
11 августа 2017, 11:04
Опрос: кому нужнее реновация жилья?

Опрос: кому нужнее реновация жилья?

Почти три четверти россиян считают, что их регионы больше нуждаются в реновации жилищного фонда, чем Москва. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 59 процентов респондентов пожаловались на неудовлетворительное состояние зданий в родных субъектах. На отсутствие такой проблемы указали только 34 

8 августа 2017, 01:32
Каждый третий россиянин добывает еду, как в «лихие девяностые»

Каждый третий россиянин добывает еду, как в «лихие девяностые»

В России за последние три года на 12 процентов выросло число граждан, которые обеспечивают себя продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве. На сегодняшний день свой огород имеет каждый третий россиянин. Подобная форма улучшения материального положения была также распространена в ходе 

1 августа 2017, 01:07
Как экономят россияне?

Как экономят россияне?

Наиболее популярным способом сэкономить признана охота за скидками и промо-акциями. Именно таким образом стараются уменьшить свои расходы свыше трети (36%) участников исследования, проведенного холдингом «Ромир».
Еще около трети опрошенных (31%) заявили, что приобретают более дешевые марки товаров. 28% респондентов пытаются 

20 июля 2017, 05:39
Жильцы проснулись от взрывов: В Советском районе Самары сожгли белый «Крузак»

Жильцы проснулись от взрывов: В Советском районе Самары сожгли белый «Крузак»

Вчера, 14 июля, в Самаре в одном из дворов Советского района случился пожар. По информации МЧС, горел автомобиль. Как предполагают свидетели происшествия в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте», возможно, причиной возгорания «дорогой понятийной тачки для чотких пацанов» стал умышленный поджог.
15 июля 2017, 01:31
От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей

От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей

В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района.  К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем 
11 июля 2017, 02:55
Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов

Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов

Под Сызранью в ДТП насмерть разбился глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов. Авария произошла вечером, 11 июня, в районе села Львовка Шигонского района. Прощание с Владимиром Сафроновым состоится завтра, 13 июня в ДК "Заря", по адресу проезд 9 мая, 

12 июня 2017, 02:59
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