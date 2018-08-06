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В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова
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6 августа 2018, 11:04
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Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик
В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали …
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6 августа 2018, 08:57
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Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN
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6 августа 2018, 08:13
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Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы
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5 августа 2018, 11:36
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По Ракитовскому шоссе в Самаре растекаются фекальные реки
Ракитовское шоссе в Самаре затоплено канализационными стоками. О проблемах сообщают местные жители. Наиболее проблемный участок расположен в районе дома №38а. Фекальные массы растекаются по окрестностям второй день, пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.
По словам работников компании «РКС-Самара», …
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3 августа 2018, 02:19
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В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»
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2 августа 2018, 01:54
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В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево
2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», …
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2 августа 2018, 10:48
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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку
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1 августа 2018, 02:05
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Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре
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26 июля 2018, 02:45
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Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.
Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист …
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29 июня 2018, 01:16
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5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти
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28 июня 2018, 02:57
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Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре
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22 июня 2018, 11:39