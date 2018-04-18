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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

В Самаре на некоторых улицах во вторник, 17 апреля, возник настоящий транспортный коллапс. Это связано с тем, что из-за религиозного праздника Радоница, который отмечают православные, с 7 утра и до 4 часов вечера ряд участков дорог перекрыли для движения личного 

17 апреля 2018, 11:26
7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

Самарская мэрия ищет подрядчика для организации пассажирских перевозок. Это необходимо для запуска семи автобусных и одного трамвайного маршрута на время чемпионата мира по футболу. Транспорт будет ходить от парковок на въезде в Самару к фан-зоне на площади Куйбышева, а также 

8 апреля 2018, 10:55
В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:
«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом 
6 апреля 2018, 03:17
Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром, произошедшего на трамвайных по улице Красноармейской в Самаре. В пятницу, 6 апреля, в первой половине дня в ТТУ Самары сообщили о столкновении на трамвайных путях двух автомобилей, один из которых загорелся. Трамваи встали в оба 
6 апреля 2018, 02:57
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
6 апреля 2018, 01:11
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре ликвидируют последствия коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
5 апреля 2018, 11:10
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы

В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы

В Самаре с 23 января возобновляется движение троллейбусов в районе перекрестка Московского шоссе и проспекта Кирова, сообщает мэрия. Два года, пока шло строительство двухуровневой развязки, троллейбусы там не ходили. В понедельник, 22 января, были совершены пробные поездки для тестирования новой 

23 января 2018, 10:10
В Самаре троллейбусы пустят через ипподром в понедельник - 22 января

В Самаре троллейбусы пустят через ипподром в понедельник - 22 января

Жителям Самары объявили дату, когда на развязке Московского шоссе и проспекта Кирова мимо площадки бывшего ипподрома снова поедут троллейбусы. Об этом министр транспорта Самарской области Иван Пивкин (на фото) сообщил на встрече с горожанами, посвященной проблемам Московского шоссе, которая состоялась 
19 января 2018, 10:19
В Самаре через развязку Московского шоссе и Кирова поедут троллейбусы

В Самаре через развязку Московского шоссе и Кирова поедут троллейбусы

В Самаре до конца текущей недели будет возобновлено движение троллейбусов по Московскому шоссе в районе бывшего Ипподрома. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Контактную сеть уже смонтировали.

Как уже сообщала «ТЕРРА», реконструкция Московского шоссе в рамках подготовки 
10 января 2018, 05:18
Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
31 декабря 2017, 04:25
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