В Самаре полным ходом идет наведение чистоты в городском общественном транспорте. Работы предстоит много. Только в МП ТТУ нужно перемыть 424 трамвая и 232 троллейбуса. Для того чтобы справиться с такими объемами, привлекаются не только профессиональные мойщики, но и добровольцы из числа других сотрудников организации.
«Очистка выполняется как снаружи, в специальном автоматическом устройстве, так и внутри, вручную и с помощью пылесосов», - сообщил заместитель директора МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Валерий Бобков.
Для чистки применяется бытовая химия с неагрессивным составом, чтобы не доставлять неудобств пассажирам-аллергикам. Грязи и мусора за зиму собирается очень много. С каждого салона вымывается по 3-4 ведра.
Работы добавляют и некоторые пассажиры, которые оставляют после себя в салоне конфетные обертки, другой мусор или надписи на сиденьях. Но, как отмечают в муниципальном предприятии, таких проявлений в последний год стало все-таки меньше.
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