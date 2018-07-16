Часть муниципальных автобусов будет передана в аренду на условиях сублизинга. Речь идет о 43 машинах марки ЛИАЗ, приобретенных еще в 2016 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 131,6 млн рублей.
Арендатору автобусы передадут в пользование до 2020 года. Организация возьмет на себя обязательство поддерживать их в работоспособном состоянии. Также, при необходимости, будет делаться ремонт. Все расходы, при этом, победитель аукциона возьмет на себя.
Отмечается, что автобусы должны использоваться только для городских пассажирских перевозок.
|
Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре
|
16 июля 2018, 10:06
|
Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре
|
13 июля 2018, 10:35
|
Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре
|
12 июля 2018, 02:37
|
Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти
|
12 июля 2018, 08:20
|
После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре
После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.
Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.
Стоит отметить, …
|
11 июля 2018, 03:52
|
Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше
|
10 июля 2018, 05:13
|
Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста
В Самаре продолжается сооружение Фрунзенского моста. На днях подрядчики завершили бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной. В качестве средства поддержки для конструкции служат пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. …
|
10 июля 2018, 02:19
|
Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская
|
29 июня 2018, 02:44
|
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре
В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются …
|
28 июня 2018, 01:47
|
В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг
|
8 февраля 2018, 03:01
|
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей
Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям …
|
8 февраля 2018, 09:45
|
Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России
|
19 января 2018, 10:14