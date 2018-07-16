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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре

Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре

Чемпионат мира по футболу завершен, и Самара начинает возвращаться к привычному ритму жизни. В первую очередь, это касается работы общественного транспорта. С утра 16 июля на свои привычные маршруты вернулись троллейбусы №6. Из-за мундиаля они курсировали по укороченной схеме от 

16 июля 2018, 10:06
Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

В Самаре продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».  Асфальтовое полотно приводится в порядок с помощью больших «карт» свыше 100 погонных метров. Сейчас ремонт идет на проспекте Карла Маркса и улице Пугачевской.

«Дорожная ремонтная кампания вступит в основную 

13 июля 2018, 10:35
Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Специалисты «Avito Недвижимость» проанализировали текущее состояние рынка краткосрочной аренды жилья в Самаре. После того, как 7 июля в городе прошел последний матч чемпионата мира по футболу, он упал по всем показателям: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, 

12 июля 2018, 02:37
Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Жители Тольятти начали использовать социальные карты для оплаты проезда в коммерческом транспорте. Мэрия предложила ввести пилотный проект на трех коммерческих маршрутах: № 20 «Западный пляж – Автозаводское шоссе», № 52 «Льва Толстого – Фосфор – Льва Толстого», № 9 «Бетонная 
12 июля 2018, 08:20
После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.

Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.

Стоит отметить, 

11 июля 2018, 03:52
Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

В Самаре будут выпускать больше автобусов на маршруты до Красной Глинки. Ранее 221 маршрут был отменен по заявлению перевозчика. Компания «Рейс», которая отвечала за обслуживание автобусов № 50 и № 221 отменила их, не объяснив причину этого решения. Когда автобусов 
10 июля 2018, 05:13
Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

В Самаре продолжается сооружение Фрунзенского моста. На днях подрядчики завершили бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной. В качестве средства поддержки для конструкции служат пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. 
10 июля 2018, 02:19
Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

В Самаре запущены пробные дополнительные рейсы по автобусному маршруту №51 «Красная Глинка – станция метро «Кировская». По данным мэрии, сейчас на маршруте работают 13 автобусов, планируется выпуск 15 единиц подвижного состава, указано в сообщении. Пассажиров перевозят на автобусах двух классов 

29 июня 2018, 02:44
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

Популярная в столице услуга каршеринга пришла в Самарскую область. С 7 февраля ею могут пользоваться пассажиры аэропорта «Курумоч», заключившего договор с одним из операторов. Прибывающие в воздушную гавань люди могут забронировать и оплатить автомобиль через мобильное приложение или сайт во 

8 февраля 2018, 03:01
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям 

8 февраля 2018, 09:45
Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России

Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России

Однокомнатные квартиры остаются самыми востребованными на рынке арендного жилья в России. Стоимость их съема по итогам 2017 года выросла, в среднем, на 1,4% и составляет 15,3 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru. Анализ проводился 
19 января 2018, 10:14
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