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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

В Сызрани началась доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка на месте пожара.  Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в субботу, 12 августа.  В частном доме в Монтерском переулке около пяти часов утра начался пожар. В тушении приняли участие 
14 августа 2017, 02:13
Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома, пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.
13 августа 2017, 02:12
Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Сегодня, 12 августа, в Сызрани случился крупный пожар в одном из частных домов.

Как передает ГУ МЧС по Самарской области, тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 4:44. Во втором Монтерском переулке горел дом. Пламя охватило территорию площадью 100 
12 августа 2017, 03:51
В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит 
11 августа 2017, 01:17
В Самаре застроят 68 гектаров между Волгой и Соком, продолжаются поиски проектировщика

В Самаре застроят 68 гектаров между Волгой и Соком, продолжаются поиски проектировщика

Областной минтранс объявил повторный аукцион по определению компании, которая спроектирует территорию под грузовой речпорт в устье реки Сок, в Красноглинском районе Самары. Цена контракта осталась прежней - 13 млн 850 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета области. Проект нужно сдать 

11 августа 2017, 06:47
В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ 

7 июля 2017, 09:39
Теплоход затонул в речном порту Ульяновска

Теплоход затонул в речном порту Ульяновска

Транспортная прокуратура начала проверку после затопления теплохода в Ульяновском речном порту. Как информируют региональные агентства, в результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет, попадания нефтепродуктов в акваторию Волги не произошло.
По информации надзорного ведомства, теплоход МБ-6120 принадлежит ульяновской судоходной компании «Фобос». Плавсредство 

19 апреля 2017, 01:30
В задержанную в КНДР российскую яхту кидали камни и табуретки

В задержанную в КНДР российскую яхту кидали камни и табуретки

Российский посол в КНДР Александр Мацегора сообщил агентству ТАСС об освобождении российской яхты в КНДР. Напомним, яхта из России была задержана в пятницу, 13 мая, по пути во Владивосток береговой охраной КНДР. Это произошло в Японском море, недалеко от порта 

17 мая 2016, 01:38
В Тольятти яхта застряла под мостом, есть фото

В Тольятти яхта застряла под мостом, есть фото

Вчера, 7 мая, в Тольятти на участке федеральной автомагистрали М-5 «Урал» образовалась огромная пробка. Причиной стал негабаритный груз, который не удалось провезти под железнодорожным мостом в районе Жигулевского Моря.

Как утверждают очевидцы из группы «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», 
8 мая 2016, 07:50
Американская яхта за 11 млн долларов затонула у побережья Греции

Американская яхта за 11 млн долларов затонула у побережья Греции

Недалеко от греческого острова Миконос фешенебельное судно Custom Line Navetta 33 под флагом Соединенных Штатов напоролось на риф. После этого начались проблемы с электричеством, из-за чего яхта начала тонуть. Однако все четыре путешественника благополучно были доставлены спасателями на берег.
22 августа 2015, 08:02
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