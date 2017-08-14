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Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины
В Сызрани началась доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка на месте пожара. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в субботу, 12 августа. В частном доме в Монтерском переулке около пяти часов утра начался пожар. В тушении приняли участие …
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14 августа 2017, 02:13
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Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина
На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома, пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.
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13 августа 2017, 02:12
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Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер
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12 августа 2017, 03:51
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В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями
Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит …
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11 августа 2017, 01:17
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В Самаре застроят 68 гектаров между Волгой и Соком, продолжаются поиски проектировщика
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11 августа 2017, 06:47
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В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта
В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ …
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7 июля 2017, 09:39
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Теплоход затонул в речном порту Ульяновска
Транспортная прокуратура начала проверку после затопления теплохода в Ульяновском речном порту. Как информируют региональные агентства, в результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет, попадания нефтепродуктов в акваторию Волги не произошло.
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19 апреля 2017, 01:30
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В задержанную в КНДР российскую яхту кидали камни и табуретки
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17 мая 2016, 01:38
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В Тольятти яхта застряла под мостом, есть фото
Вчера, 7 мая, в Тольятти на участке федеральной автомагистрали М-5 «Урал» образовалась огромная пробка. Причиной стал негабаритный груз, который не удалось провезти под железнодорожным мостом в районе Жигулевского Моря.
Как утверждают очевидцы из группы «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», …
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8 мая 2016, 07:50
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Американская яхта за 11 млн долларов затонула у побережья Греции
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22 августа 2015, 08:02