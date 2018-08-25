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Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»
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26 августа 2018, 10:38
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В России дешевеет красная рыба
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24 августа 2018, 11:15
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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
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24 августа 2018, 11:19
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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24 августа 2018, 06:08
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На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
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21 августа 2018, 09:53
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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
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21 августа 2018, 09:37
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Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
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20 августа 2018, 07:56
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель
Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная …
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10 мая 2018, 09:28
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6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин
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25 апреля 2018, 09:28
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Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении
Бюджет Самарской области на ближайшие три года принят в первом чтении на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы. Госдолг Самарской области почти в 65 миллиардов рублей вынуждает делать бюджет профицитным. Это непременное условие для дальнейшего получения средств из федеральной казны. В итоге …
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15 ноября 2017, 10:15
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Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?
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31 октября 2017, 01:09