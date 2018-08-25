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Материалы по теме:

Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

В воскресенье, 26 августа, стало известно, что самарские «Крылья Советов» покинул полузащитник Данила Кленкин, который выступал за команду с прошлого сезона. Он провел 21 матч за клуб в первенстве Футбольной национальной лиги и Кубке России, в которых забил три мяча 
26 августа 2018, 10:38
В России дешевеет красная рыба

В России дешевеет красная рыба

В России из-за рекордного улова начали резко снижаться цены на красную рыбу. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, оптовая стоимость горбуши с начала августа упала сразу на 40 рублей - со 190 до 150 рублей за килограмм. Стремительно теряет в 
24 августа 2018, 11:15
Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Начальника исправительной колонии Новокуйбышевска Андрея Гурьянова вводят в зал Самарского районного суда. Внешне он спокоен, однако лицо на камеры показывать не хочет. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей от отца одного из 
24 августа 2018, 11:19
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» уже практически готова к выходу в эфир. В пятницу произошло много событий и о них зрителям расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

В СИЗО на 2 месяца. Суд избрал меру пресечения для 
24 августа 2018, 06:08
На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
21 августа 2018, 09:53
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и 
20 августа 2018, 07:56
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель

Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель

Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило  $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная 
10 мая 2018, 09:28
6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

Глава Сызрани Николай Лядин отчитался о своих доходах за 2017 год. За это время чиновник заработал  6 миллионов 776 тысяч рублей. Стоит отметить, что это почти вдвое меньше показателей 2016 года. Тогда заработок Лядина составил 11 миллионов 899 тысяч рублей.

Из 

25 апреля 2018, 09:28
Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие три года принят в первом чтении на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы. Госдолг Самарской области почти в 65 миллиардов рублей вынуждает делать бюджет профицитным. Это непременное условие для дальнейшего получения средств из федеральной казны. В итоге 

15 ноября 2017, 10:15
Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

В нашем регионе, по данным Самарастата, с начала года зарплата  выросла в среднем на 6,5%. В настоящий момент этот показатель превысил отметку в 30 тыс. рублей. Однако с учетом инфляции реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2 с лишним процента.

31 октября 2017, 01:09
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