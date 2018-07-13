Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.
«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.
Олег Алексеев родился в 1972 году. Он окончил Самарскую государственную экономическую академию. На службе в органах прокуратуры состоит с 2000 года. С 2000 по 2002 годы занимал должность следователя и старшего следователя прокуратуры Красноглинского района, с 2002 по 2005 – следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Самарской области, с 2005 по 2014 – заместителя прокурора Кировского района Самары. В 2014 году стал Похвистневским межрайонным прокурором Самарской области.
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