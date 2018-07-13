Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. По версии силовиков, она поставила своего сына под угрозу заражения ВИЧ. Малышу всего два года. По сообщению прокуратуры Автозаводского района, 32-летняя женщина знала, что у нее ВИЧ-инфекция, но с 2016 года (года, …