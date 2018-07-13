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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

В среду, 4 июля, в воронежский «Факел» перешел защитник Сергей Божин, сообщили представители клуба. Он выступал за основной и молодежный составы самарских «Крыльев Советов» с 2011 года. В основном составе команды футболист провел 35 матчей и забил один гол.
5 июля 2018, 12:24
Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. По версии силовиков, она поставила своего сына под угрозу заражения ВИЧ. Малышу всего два года. По сообщению прокуратуры Автозаводского района, 32-летняя женщина знала, что у нее ВИЧ-инфекция, но с 2016 года (года, 

29 июня 2018, 03:27
Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, 
29 июня 2018, 02:58
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
27 июня 2018, 11:22
Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше

Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше

В среду, 13 августа, на базе Самарского техникума сервиса производственного оборудования и Поволжского государственного колледжа открылись два специализированных многофункциональных центра. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» в программе «Капитал. Подробности» рассказал Александр Лейбович - генеральный директор Национального агентства развития 

14 августа 2014, 04:01
В СГАУ обсудили проблему подготовки кадров для космической отрасли

В СГАУ обсудили проблему подготовки кадров для космической отрасли

В Самарском государственном аэрокосмическом университете, входящем в крупнейшую общественную организацию страны - Союз машиностроителей России, обсудили проблему подготовки кадров, в которых нуждается не только космическая отрасль, но и любое инновационное производство. В  мероприятии принял участие глава минэкономразвития Самарской области Александр 

7 марта 2014, 01:58
Какие специалисты нужны российской экономике?

Какие специалисты нужны российской экономике?

Комментируя постановление правительства, регламентирующее правила участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального и высшего образования, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш 

21 февраля 2014, 05:51
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