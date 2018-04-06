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Материалы по теме:

Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

В Самаре областной арбитражный суд вынес решение по делу о контрафактной одежде из США. Почти девять тонн груза таможенники задержали на самарском посту в июле 2017 года. Было обнаружено 120 предметов одежды - джинсы, шорты, рубашки, которые выдавали под продукцию 

26 февраля 2018, 02:42
Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке 

16 февраля 2018, 03:42
В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что 

7 февраля 2018, 05:05
С получением посылок из зарубежных интернет-магазинов могут возникнуть проблемы

С получением посылок из зарубежных интернет-магазинов могут возникнуть проблемы

В России могут возникнуть проблемы с получением посылок из зарубежных интернет-магазинов. Федеральная таможенная служба с 7 декабря этого года по 1 июля следующего решила провести эксперимент по новому оформлению покупок. Таможню пройдут только те посылки, по которым предоставлен ИНН получателя 

7 декабря 2017, 11:20
Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
По данным российских СМИ, которые ссылаются на информацию таможенников, преступники разместили запрещенные к вывозу минералы в полостях вагонных балок. На камнях 

17 ноября 2017, 11:07
Под Тольятти уничтожили партию говядины

Под Тольятти уничтожили партию говядины

Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 

3 ноября 2017, 12:09
Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

С 1 ноября продукции из самарских теплиц придется конкурировать с недорогими помидорами из Турции. Межправительственная российско-турецкая комиссия разрешила возобновить ввоз овощей из Малой Азии.

Сегодня на самарских рынках продаются томаты, выращенные в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях. Однако еще 
25 октября 2017, 03:45
Турецкие томаты снова пустят в Россию

Турецкие томаты снова пустят в Россию

Поставки в Россию томатов из Турции могут возобновиться в октябре, такую возможность рассматривают Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Правда, речь пока идет об эксперименте. В следующем месяце несколько аккредитованных российским 

11 сентября 2017, 09:01
Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев

Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев

В Самаре задержана крупная партия санкционных томатов весом в треть тонны. В рейде участвовали сотрудники Россельхознадзора и Самарской таможни. Помидоры-нелегалы пытались проникнуть в наш регион из Турции. Продукция растительного происхождения из этой страны попадает под действие продуктового эмбарго, и ввозить 

29 июня 2017, 06:51
В самарский проект по выращиванию томатов вложено более 100 млн рублей

В самарский проект по выращиванию томатов вложено более 100 млн рублей

Руководитель крупнейшего в области тепличного комплекса Михаил Фаерман рассказал, что к 1-му сентября на его базе откроется третья новая теплица, где томаты будут выращивать круглый год. В проект вложено более 100 миллионов рублей инвестиций. Первый урожай снимут к зиме.
Впрочем, 

16 августа 2016, 05:49
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