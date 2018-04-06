С получением посылок из зарубежных интернет-магазинов могут возникнуть проблемы В России могут возникнуть проблемы с получением посылок из зарубежных интернет-магазинов. Федеральная таможенная служба с 7 декабря этого года по 1 июля следующего решила провести эксперимент по новому оформлению покупок. Таможню пройдут только те посылки, по которым предоставлен ИНН получателя …