В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.
«На коробках с томатами были видны следы перемаркировки, часть этикеток была сорвана, часть осталась. Для некоторых турецких предприятий ввоз томатов в Россию разрешен, однако данная организация-производитель в реестр предприятий, которым разрешен ввоз томатов в РФ, не входит», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.
Всю партию запрещенных томатов раздавили погрузчиком в присутствии владельца прямо на территории овощебазы. В пресс-службе областного управления Россельхознадзора предоставили фото.
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